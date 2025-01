Elogio del papel-prensa

¿Está relacionado el bajo tono de la prensa en papel con la pandemia del no-pensar? Aunque es arriesgado afirmarlo, pues el pensamiento no es monopolio del papel, hay en el uso de este signos externos que lo denotan: un cuidadoso manejo del manojo (menos arduo, es verdad, desde que manda el tabloide), un reflexivo y metódico ir al asunto de interés, una parsimonia en el pasar las páginas, con algo de paseo filosófico. Ver a una persona haciéndolo en una butaca, ante la mesa de un café o del trabajo, o incluso, si el vecino deja sitio, en el autobús o el metro (otros lugares no están a la vista), transmite una sensación de tiempo, de tempo, de concordia con los latidos del tiempo físico, como si el resto del mundo y sus habitantes dependieran de esos puntales, clavos o chinchetas lectoras, metidos en su pausado pensar, para mantener bien quieto el tablero y que no salte por los aires.

