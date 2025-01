Nos encontramos ante una curiosa paradoja. Miramos al dedo y no a lo que apunta. O escogemos el sentido opuesto al que debamos dirigir la mirada.

Desde que triunfa lo "políticamente correcto" hay palabras, frases, dichos o refranes que no se "deben" pronunciar. Pero me voy a saltar esa regla que no sé quién la ha implantado, aunque me la imagino. Y es que antes se decía: "cuando un tonto sigue una linde, la linde acaba y el tonto sigue". Voy al ejemplo práctico. Un aprovechado ¿contribuyente? hace una trampa para eludir impuestos. En definitiva: defrauda. Se dice que defrauda a Hacienda. Pero no lo hace a un organismo que nos impone unas reglas, no. Nos defrauda a todos ("Hacienda somos todos", eslogan que difundió el Ministerio del ramo cuando era titular Francisco Fernández Ordóñez). La Agencia Tributaria lo detecta y lo denuncia. En el contencioso entre ambos el defraudador confiesa su culpa pero intenta resarcirse y remata, presuntamente, con "otra trampa" para no ir a prisión. La noticia corre por los mentideros porque el presunto defraudador mantiene una presunta relación sentimental con una política conocida y permanentemente "en el candelero". Ésta representante del Estado tiene un asesor, un jefe de gabinete, célebre por su oposición al partido del Gobierno y célebre por antiguas juergas y por sus manejos. Especialista en desviar el tiro, difunde presuntamente teorías y bulos y acusa al organismo nacional de dar publicidad a un caso particular, rompiendo la regla de no dar a conocer un hecho privado. El hecho toma cuerpo informativo y la difusión llega al terreno político. El "navajeo informativo" lleva a la controversia en las tribunas parlamentarias. Los partidarios de uno y otro bando discuten públicamente y se encona la cuestión. El manejo de la situación hace que unos hagan más ruido que otros. Y en la algarabía quien tiene la razón pierde porque grita menos. El caso es que quien confiesa su fraude desaparece de la cabeza de la noticia y las miradas se dirigen al lado contrario. La insistencia y los "adornos" introducidos por el defraudador y sus "colaboradores" (con amenazas a periodistas de distintos medios) cambian los presuntos culpables y acusan al acusador. Y la procesión continúa su rumbo porque el estandarte guía sigue su rumbo establecido de antemano pase lo que pase alrededor.

El caso es el de la linde. O el de la Luna y el dedo. Miramos al dedo y no a la señalada Luna. Seguimos con la inercia y la linde acaba pero seguimos. No parece que seamos conscientes de que seguimos mirando al dedo aunque parece evidente que el problema está en la Luna. Y esto ocurre mientras a los contribuyentes nos importa poco si un juez nos distrae con leguleyas ardides. O dejamos correr un bulo mientras el que lo difunde está tan tranquilo en su poltrona y a la vez soportamos una falsa polémica sobre quién difundió la trampa del bulo. Personalmente me importa muy poco quién fue más rápido en difundir o replicar la presunta falsedad. Creo que lo perseguible es la falsedad y no la filtración porque no es el origen lo punible sino el bulo. Esa es la inusitada razón por la que triunfa la falsedad.

Y así nos pasamos meses los lectores, oyentes y televidentes. Cada día se producen acontecimientos que serían interesantes objetivamente. Hay más de medio centenar de conflictos bélicos en el mundo, injusticias y miles de muertos, cerca de la mitad de la humanidad quiere someter, o lo hace, a la otra mitad, hacemos caso omiso de lo que nos señalan los científicos y seguimos destruyendo el planeta, el único, que dejaremos a nuestros hijos. La codicia nos va llevando a ese desastre… Soportamos esta situación, unos porque queremos leer u oír lo que nos acomoda, no la realidad. Otros porque miramos al dedo cuando lo importante está en la Luna… Y seguimos la linde aunque ésta hace kilómetros que se ha acabado.

