El caso del hermanísimo

Igual que le puede pasar a cualquiera, desconozco cómo acabará el caso del hermano del presidente del Gobierno y la coordinación de conservatorios. Yo resumiría así la historia: primero, sorpresa; luego, asombro, y, después, pasmo. David Sánchez asegura que halló la oferta de empleo rastreando en Google y que ni siquiera conocía Badajoz al ocupar un puesto que antes de él tampoco existía. El presidente de la Diputación confiesa que no estaba al tanto del vínculo familiar del nuevo coordinador, que, a su vez, no disponía de un despacho, presumiblemente porque no lo necesitaba, lo mismo que los pacenses podían también pasar sin coordinador para los dos conservatorios cuando estos ya contaban con sendos directores.

El asunto, la verdad, es pasmoso. Todos se hacen preguntas que nadie, al parecer, quiere o sabe responder. Lo cual significa que probablemente jamás nos enteraremos del todo de por qué se cubrió un puesto innecesario, aunque podemos imaginárnoslo. Es la jueza la que insiste en la pregunta clave, de quién fue la idea inicial, sin que uno solo de los altos cargos extremeños la haya contestado hasta ahora. De modo que es bastante posible que el caso se desinfle por cansancio, aburrimiento, o las dos cosas. El puesto de nueva creación que David Sánchez, de nombre artístico Azagra, encontró supuestamente en Google adquirió además una segunda dimensión cuando apenas se podía explicar a qué se debía la primera. De coordinador de actividades musicales de los conservatorios, el hermanísimo pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Se sigue tras la pista. n

