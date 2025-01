Menor renta disponible

Arrancamos el año encabezando el Índice de Miseria del conjunto de la Unión Europea. El promedio europeo asciende a 8,8 puntos, mientras España alcanza 14,4 puntos y se consolida como el país con más desempeño en progresar hacia el empobrecimiento. La pobreza se ceba con España en la que ya alcanza el 27% de personas en estado de vulnerabilidad. Mientras, se nos sirve oficialmente un incremento del PIB, aunque sólo crece artificialmente a base de gasto y deuda pública, así como la incorporación -al ratio-de intangibles tan chocantes como las drogas, la prostitución y las propinas (tal y como reconoce el INE). Si nos fijamos en el PIB per cápita, indicador que refleja el poder adquisitivo de los españoles, la devaluación es muy evidente en comparación con las cotas alcanzadas hace veinte años. Y esto es debido a que el número de horas trabajadas es escandalosamente menor, donde realmente no sube los afiliados sino las afiliaciones por el incremento del pluriempleo barato.

El resultado se refleja en una baja producción, la más baja de la zona euro, debido fundamentalmente al desplome de la inversión tecnológica por ocupado y el parvo valor añadido del producto. Así es que la emigración se acerca a quinientos mil españoles, la mayoría bien formados (fuga de talentos: médicos, ingenieros…) mientras, que, en el mismo periodo de tiempo, se dio permiso de trabajo a 589.000 extranjeros de los que solamente 2.320 es personal cualificado. Si tomamos los últimos datos del Banco Mundial, podemos comprobar que de media España alcanza un PIB per cápita de aproximadamente 31.000 euros (42.200 Madrid, Asturias 28.130, Andalucía 23.218 euros) frente a unos 63.000 euros que alcanza el país norteamericano.

Si ajustamos los datos a hace dos décadas para tomar en cuenta la inflación y las diferencias de poder adquisitivo, encontramos que esta rúbrica ascendía a un diferencial entre España y Estados Unidos del 28% a favor se los "useros" y hoy esa brecha ya asciende al 41%. Midiendo el diferencial en dólares, esto significa que los españoles teníamos 14.000 dólares menos de renta en 2001, mientras que esa brecha ahora es de 26.000 dólares. Es decir, la realidad es que España mejora su PIB per cápita en 2.000 dólares, mientras que Estados Unidos lo hace en 14.000 dólares, de modo que la mejora del país norteamericano en términos de PIB per cápita ha sido siete veces más intensa.

Según los recientes datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España sería el decimosexto país de la UE teniendo en cuenta el criterio del producto interior bruto (PIB) per cápita expresado en estándares de poder adquisitivo, un 20% por debajo del promedio de la UE-27, pasando de una capacidad de compra del 93%, hace siete años, a 89% en la actualidad. Un país que tiene un 45% de la economía en el sector público y el otro 55% está fuertemente intervenido, es un país que no puede crecer. Cuando nos dicen que hemos crecido un 3% inyectando deuda en vena, y a la vez la deuda se incrementa un 5%, eso significa que hemos retrocedido un 2%, es decir, hemos decrecido en términos absolutos. Y lo que es peor, la deuda que se genera no se emplea en mejorar la productividad con nuevas infraestructuras o con bajadas de impuestos para dinamizar la economía, sino que se ha utilizado para gasto corriente.

Cada español nada más nacer tiene una mochila de treinta mil euros y una familia de cuatro acumula ciento veinte mil euros de deuda a pagar en diferido por varias generaciones futuras: cosa nunca vista. Hace veinticinco años, una pareja joven tenía trabajo, podía comprar una casa, ir de vacaciones un mes y comprar un coche relativamente fácil. Hoy nos hemos acostumbrado a vivir peor con menor renta disponible.

Suscríbete para seguir leyendo