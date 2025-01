El pulso a la evolución

Somos como dioses. El barro son los genes, las manos que lo moldean, la selección natural. Llegamos a ser lo que somos por una sucesión virtuosa de azares acumulados durante millones de años.

Al principio de nuestra existencia, como sapiens, la vida era dura. Comer y defenderse de las fieras y las adversidades del clima requería fuerza, resistencia y suerte. No solo era difícil obtener el alimento, además no éramos muy eficientes en su aprovechamiento. Hasta que, según la mitología, Prometeo le robó el fuego a Zeus. Cocinar hizo que aprovecháramos mejor las carnes, que supongo conseguían rara vez, y los vegetales cargados de almidón: el trigo, el arroz, la patata… Antes apenas podían digerir los tubérculos y granos: el fuego los hace más accesibles. Ocurrió quizá hace 600.000 años. Tanto el homo antecessor, de Atapuerca, como neardenthal ya tienen al menos una amilasa salivar, la encima que rompe el almidón. La selección de los humanos que habían sufrido esa mutación tuvo que haber sido porque el fuego hacía disponible el almidón. Comían más, eran más fuertes, los varones accedían a más hembras y tenían más descendencia. Poco a poco sustituyeron a los que tenían dificultades para digerir el almidón.

El segundo gran salto ocurre tras la glaciación cuando se aprende a domesticar animales y plantas. Entonces la dieta se hace rica en tubérculos y granos. Cuanto mejor lo digieras, más fuerte y sano. Así que esa región del cromosoma 1 donde están los genes de la amilasa cobró protagonismo. Es muy plástica, sujeta a mutaciones. Se acumularon; en algunos casos el sapiens de entonces producía hasta 5 o 6 amilasas. Una presión selectiva visible en todas las civilizaciones. Aquellos con más capacidad digestiva prevalecían. Pudo haber sido una invasión: gentes de otros lugares dotados de esa capacidad. O producto de mutaciones en los locales. Da igual, el resultado es que se hicieron predominantes. El medio definía quién prevalecería. Es la selección natural, el motor de la naturaleza. Somos su consecuencia.

¿Cómo está actuando ahora sobre nuestra especie? ¿Qué dotación genética hace biológicamente más capaz al ser humano actual? ¿Cuáles son los que tienen más descendencia fértil?

Mi opinión es que los genes, con ser importantes, han dejado de tener el protagonismo ancestral. Porque el ser humano, en los últimos 150 años, ha conseguido un dominio tal del medio que es él, el medio, el que se adapta a las posibilidades y deficiencias de la dotación genética con la que nacemos. La eugenesia funciona en las plantas y animales domesticados porque seleccionamos aquellas dotaciones que mejor se adaptan a lo que nosotros queremos.

En términos de poder y dominio, occidente ha ganado la partida. Pero no en población, que desde el punto de vista biológico es lo que cuenta: creced y multiplicaos. Ya no lo hacemos. El índice de fertilidad en Europa es 1,5, en España 1,3. Es el número medio de hijos habidos por cada mujer a lo largo de su vida fértil. Cuando es inferior a 2,1 esa población se contrae.

Nos extinguimos a pesar de que tenemos todos los medios para crecer. Parece contra natura porque el resto de los seres vivientes intentan tener la mayor progenie posible. No me puedo imaginar a un león decidiendo no aparearse con una leona en celo y disponible, ni a ella, escondiéndose para que ningún macho la fertilice.

Digo que somos como dioses porque ya no son los azares los que determinan nuestro futuro como especie. Estuvimos sometidos a ellos. A la suerte de que las mutaciones casuales nos dieran nuevas capacidades para aprovechar el medio, también modificado por los azares del clima y la influencia de otros seres vivos.

Ya no dependemos tanto de una dotación genética favorable. Pudiera ser que aquellos con predisposición a enfermedades que acortaran su vida y sus oportunidades de procreación o que les hiciera menos competitivos, tuvieran menos descendencia y con el tiempo, el acervo genético se "limpiara". Pero nos hemos desecho de ese mandato biológico. Quizá exista un cierto grado de darwinismo social, del triunfo del más adecuado, pero no está aparejado a tener más descendencia. Además, no está del todo claro qué es ser el más adecuado: ¿El que se enriquece más? ¿El que vive más años? ¿El que vive más años sano? ¿O más años feliz?

Somos como dioses. Por eso somos responsables de nuestros semejantes y de la vida en la tierra como es ahora.

