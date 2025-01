El cura periodista

Nacer en Pola de Gordón y acabar en Asturias no parece demasiado extraño. Le sucedió al sacerdote Manuel Robles, tras recorrer antes algunos campanarios de España. Se hizo periodista en Madrid a la vera de su admirado Anson, cuando este aún ponía la tilde a la o de su apellido. Llegó al Principado con el cardenal Osoro, al que ayudó en las labores de comunicación arzobispal. A don Carlos lo veías por la calle revestido con su impecable sotana ajustada por una faja morada. Corría a bendecir a tus hijos o a comentarte cualquier cosa. Te telefoneaba también para lo que fuera. Osoro fue un obispo cercano, que no se metía en jardines ni creaba problemas donde no los había. En eso seguro que rondaba la discreta mano de don Manuel, que algo debía de controlar de diplomacia tras haber pasado temporadas subiendo y bajando la colina vaticana.

Al marcharse el purpurado cántabro a Valencia, ganamos aquí a un buen cura. Robles se quedó, desarrollando su formidable tarea pastoral en Oviedo y luego ocupándose de un montón de parroquias rurales por Villaviciosa. Como me preocupaba que anduviera a su edad metido en el coche a todas horas, se me ocurrió un buen día la inocencia de mandar una carta a las autoridades diocesanas, con nulo éxito, para sugerir que le asignaran otra responsabilidad que le permitiera dejar la carretera y atender a su anciana madre en la capital. Con los años algo debió de iluminarles, porque lo nombraron rector de la Iglesiona gijonesa, cargo que le encajaba más.

Robles escribe como los arcángeles. Estas páginas recogen artículos suyos merecedores de guardarse en aquellas carpetas azules con gomas negras que empleaba mi inolvidable padre para almacenar los recortes de prensa que merecían la pena. Y ha firmado libros estimables sobre pontífices contemporáneos. Siempre aborda los temas con corazón y cabeza, pegado a las lecciones evangélicas, que traduce como nadie al román paladino, el lenguaje que mejor se entiende. No suelta ocurrencias ni busca deslumbrar con citas eruditas, sino que se ocupa con sencillez de lo que todo humano debe conocer. Distingue las cosas del César y las de Dios, sin sumir a la religión en el barro de la politiquería. Si personalidades como él estuvieran al frente, otro gallo le cantaría a la Iglesia, tan invadida hoy por esa penosa deriva hacia lo ideológico en un sentido o en el contrario, cuando unos y otros debieran recordar que lo espiritual va de una copla bien distinta.

Igual que se escribe como se habla, don Manuel sermonea como redacta. Sus homilías son como sus formidables columnas: nunca se sale por peteneras. Aunque es dicharachero, acostumbra a ser breve desde el púlpito, lo que se agradece en tiempos en que te colocan insufribles ladrillos en cualquier acto al que vas. En los bancos del templo mueve con su elocuencia las almas y nunca las posaderas a sus fieles, siguiendo la recomendación de aquél clásico manual para seminaristas sobre el uso comedido de la palabra en las prédicas, un sabio consejo que suelen olvidar con frecuencia ciertos pelmas clérigos encantados de tenerte ahí sentado para mortificarte con sus inacabables brasas.

Como los grandes Martín Descalzo, Javierre, Herrera Oria o Arboleya, Manuel Robles Freire forma parte del elenco de brillantes curas periodistas que nos han legado infinidad de páginas de oro. Y que contribuyen a llevar la esperanza del mensaje cristiano al más recóndito rincón de Asturias o de España, con una elegancia, estilo, profundidad y sentido común dignos de que Dios se lo pague.

