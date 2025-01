Mujeres empoderadas

La gran pantalla y la mediana pantalla cumplen el papel de espejos en que la sociedad cree verse reflejada, a la vez que emiten reflejos para nutrir el imaginario de moral y costumbres. Las pequeñas pantallas de mano también, pero su prestigio es menor y juegan ya en otra división. En las influyentes series de la mediana pantalla las mujeres protagonizan ahora los roles de poder, violencia incluida, mientras los varones suelen ocupar papeles subordinados, en los que, de paso, el guionista no pierde ocasión de bajarles los humos y hacerlos villanos. Dos series punteras y recientes en una plataforma señera, "Palomas negras" y "La embajadora", son buen ejemplo, pero no hace falta buscar mucho. Que el trueque de roles me parezca muy bien, como me parece, ¿obedecerá a un sentimiento de justicia histórica, a la convicción de que hace falta que manden o al llamado "síndrome de Estocolmo"? n

