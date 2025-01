Abuso sexual a españolas en Arabia

La Federación Española de Fútbol y el Gobierno de la nación acaban de decretar que es legal abusar sexualmente de ciudadanas españolas en Arabia, al no formular ni la mínima matización tras las agresiones sexuales en masa a mujeres que acompañaban a la expedición del Mallorca en la Supercopa. Las autoridades locales no impidieron, así que atizaron, el acoso. El presidente federativo corrupto no solo ocultó lo sucedido, sino que habló mimoso del "cariño recibido". Es la misma expresión utilizada por Rubiales, "muestra de cariño", para justificar su beso penal a Jenni Hermoso. Se ignora si la suscribe Rafa Nadal, pulidor de la imagen saudí.

En el momento de redactar estas líneas, no se conoce la reacción del ministerio de Igualdad al abuso sexual físico, sufrido por mujeres españolas confiadas en que acudían a un pacífico espectáculo deportivo. Tampoco se ha pronunciado de momento la Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Se llama Aina Calvo, que siempre puede alegar que "erradicar" es etimológicamente sacar algo de un sitio para cambiarlo de radicación. Por tanto, se ha cumplido literalmente con la misión benéfica y tan progresista de exportar los abusos a Arabia Saudí. qPor si no quedaba claro de antemano, se confirma que cuando los agresores sexuales profesan la única religión verdadera, entonces callan el feminismo de pago y la izquierda con velo islámico en los ojos. Aparte de agradecer el "cariño" sufrido por sus compatriotas, el presidente corrupto de la Federación prometió que la Supercopa femenina también se disputará en el país autorizado a los abusos. Cabe imaginar el festín que se darán los agresores religiosos, en una competición disputada por mujeres. Frente a la pasividad económica, que obliga a calcular cuántos petrodólares ha de generar un gobierno para que sus ciudadanos agredan sexualmente a españolas, uno de los afectados señala que "nos sentíamos como monos en un zoo". Es probable que el ministerio de Igualdad se movilice en masa para denigrar este comentario, tan impropio y ofensivo hacia los otros primates.

