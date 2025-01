No citarás en vano

Citando algunos nombres en vano no hay posibilidad de que la conversación pública mejore. Rubén Amón, hijo de un inolvidable sabio, ha escrito "Tenemos que hablar", libro que refleja sabiduría. Para entenderse y entendernos sugiere no establecer comparaciones odiosas, no citar a Hitler o a Franco para reducir el ámbito de cualquier discusión simplificando hasta extremos banales e incomprensibles las cosas. Nuñez Feijóo, líder del Partido Popular, de modo confuso y algo estridente, ha comparado la propuesta socialista para restringir la acusación popular con una ley propia del franquismo, el infame espectro que cuando unos lo sacan a relucir en su beneficio son los otros, que se lo recriminan, quienes se ocupan también de recordarlo convirtiendo la vida política en un disparate. El PP intenta sostener con ello que no hay una democracia en la actualidad donde se pretenda como pretende Sánchez vulnerar la Constitución modificándola con el objetivo evidente de proteger a los familiares de quien gobierna.

Tengamos en cuenta que hasta ahora el ejercicio pleno de la acusación popular estuvo bien visto por el propio PSOE, que lo utilizó en numerosas ocasiones y, sin embargo, es en estos momentos precisamente cuando urge limitarlo, y, además, con carácter retroactivo para que las causas más comprometedoras que investigan los jueces se vayan cerrando. La intención es la de un presidente tentado por pulsiones autocráticas y el control de lo que no puede manejar el Gobierno a su antojo: los jueces, los medios y el mismo Parlamento. Pero con todo, la comparación del franquismo resulta excesiva y desacredita al que la hace.

