El silencio de los corderos

Miguel Ángel Forascepi Roza fue viceconsejero de Educación y Formación Profesional en el Gobierno de Cascos

Creo que el principal problema del régimen democrático del 78 –del que derivan todos los males que ahora estamos padeciendo con el sanchismo– es el diseño del sistema de partidos, que ninguno de los tres que han gobernado desde 1977 –UCD, PSOE y PP–, con sus respectivas mayorías absolutas los dos últimos, han querido modificar a lo largo de estos casi cincuenta años de nuestra aún joven e inexperta democracia. En efecto, como consecuencia de los años de la dictadura de Franco (1939-1975) sin partidos –"Haga como yo, no se meta en política"–, se quiso asegurar el nuevo régimen de partidos con un liderazgo fuerte que asegurara su andadura democrática de nuevo cuño. La consecuencia desgraciada es que ese liderazgo fuerte ha desembocado en un cesarismo o mandarinismo, como se quiera, en los partidos políticos, en flagrante contradicción con la democracia que debería presidir su estructura y funcionamiento, según la CE de 1978 (art. 6: " […] Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos"). Famosa se hizo aquella frase atribuida a Alfonso Guerra, "El que se mueva no sale en la foto", cuyo contenido conceptual ha llegado al paroxismo con Pedro Sánchez. Por ello, tratando de evitar un mal se ha caído en otros mucho peores: partidos no democráticos, cuyo líder es "Dios" –según expresión del Sr. Benegas (STTL) para referirse a Felipe González en su día– o "el uno", como ahora llama a Pedro Sánchez el Sr. Aldama, según la UCO. La consecuencia es que los diputados no se deben a los votantes sino al líder, del que depende exclusivamente su supervivencia política; de ahí la tan antidemocrática "disciplina de voto" en el legislativo, que incurre en otra de las consecuencias nefastas del hiperliderazgo: la identificación de los poderes ejecutivo y legislativo.

Si, además, el líder tiene una fuerte personalidad –Felipe González, Aznar, Sánchez– su dominio del partido y del grupo parlamentario es absoluto. Esa era exactamente la situación de Foro tal como yo la viví: no se movía una mota de polvo en el partido sin que Cascos lo supiera y lo autorizara explícitamente. En la comisión directiva a la que yo pertenecí, todo lo decidía él y ninguno de sus miembros –el silencio de los corderos– osaba contradecirlo, ni tan siquiera levantarse para decir aquí estoy yo o esta boca es mía. Recuerdo que cuando yo defendí –en contra de su decisión– que había que pactar con el PP y cederle alguna consejería para constituir un gobierno fuerte y estable, un buen compañero me recomendó callar "porque si esto sale bien nos va a ir bien a todos". Así se desprende de la propia declaración de Cascos ante el juez al referirse al Sr. Sostres: "Es mi enemigo, está resentido conmigo porque no le apoyé para ser candidato en 2015" (LNE, 9/1). De esta afirmación se deduce que quien lo decidía todo era él y que a él era a quien había que hacer la pelota para ser candidato a diputado –cosa que Sostres hizo a conciencia utilizando para ello incluso su propio patrimonio, como también señala indirectamente Cascos cuando declaró que la había invitado a comer en numerosas ocasiones, lo cual le valió para ser diputado en la Junta General y en el Parlamento–. Enrique Lanza ha declarado que Cascos no podía tener gastos de desplazamiento porque "por Asturias lo llevaba yo". Además de Lanza, era "vox populi" en el partido que otros pagaban también parte de sus gastos, se supone que "gratis et amore". Me consta que Sostres y Luis Álvarez (STTL) pusieron también dinero de su propio peculio para el partido y no sé si también para él.

En definitiva, mi experiencia en el partido coincide plenamente con lo que declararon Carmen Moriyón y Enrique Lanza: "En Foro todo lo decidía Cascos, en lo político y en lo económico". Por contraste, todos los demás que nos adherimos a aquel proyecto de renovación de nuestra querida Asturias no sólo trabajamos duramente y gratis para el mismo, sino que usábamos nuestros propios recursos en beneficio del partido. Por lo que a mí respecta, puedo afirmar que en la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011 participé como ponente en numerosos mítines –Campomanes, Caravia, Arriondas, Belmonte, etc.–y lo hice siempre con mi propio vehículo y pagándome yo los gastos de combustible y comidas; nunca nadie me preguntó si había tenido gastos de desplazamiento o de manutención, ni yo pasé nunca ningún tique al partido. Ya se sabe que, como dijimos quienes nos marchamos ya asqueados del partido en un largo documento que publicó LA NUEVA ESPAÑA, nosotros éramos meros "esclavillos" y "mindundis". Fue un honor trabajar por aquel proyecto que por primera vez podía haber sacado a Asturias de la postración en la que se encuentra y una gran decepción por el resultado final, cuyo único responsable es quien ahora, de forma humillante, por un puñado de euros, se sienta en el banquillo de los acusados.

Suscríbete para seguir leyendo