La tremenda opacidad de Barbón

Hace unos días he podido comprobar en primera persona que en un hotel de 4 estrellas situado en El Berrón se encuentran hospedados un nutrido grupo de inmigrantes ilegales. No son ni dos ni tres, sino decenas. Y están alojados desde hace más de un mes con desayuno, comida, cena y una asignación económica para sus gastos personales. Todo a cuenta de nuestros impuestos.

Son las consecuencias de no poner freno a una inmigración ilegal masiva y descontrolada que está fomentando el gobierno socialista de Sánchez, secundado por sus palmeros de provincias, como Barbón y Adriana Lastra. La delegada del gobierno en nuestra región ha justificado la presencia de estos inmigrantes ilegales en el hotel de 4 estrellas a pensión completa y gastos a parte diciendo que lo hacen para que "no carezcan de lo necesario". ¡Increíble!

Es indignante escuchar esto cuando en Asturias tenemos 15.000 familias esperando a recibir las ayudas por el bono térmico de 2022 y 2023. Tenemos a más 2.500 asturianos en lista de espera para una plaza en una residencia de mayores. Tenemos a los jóvenes sin poder acceder a una vivienda digna. Tenemos a los ganaderos y pescadores al borde de la quiebra. Tenemos a 1 de cada 4 asturianos en riesgo de pobreza. Y tenemos a cientos y cientos de familias que no llegan a final de mes. Y, si miramos a otras comunidades, la cosa no está mejor: en la Palma hay familias que siguen viviendo en contenedores después de que el volcán destruyera sus hogares; o a los valencianos que lo han perdido todo en la dana no les llegan las ayudas y no tienen donde vivir. Ni una sola noche de hotel pagada para los afectados por la dana. Pongo sólo estos dos ejemplos para no cansar con otras situaciones tremendamente injustas, como las que sufren los legítimos propietarios cuando okupan su vivienda, a los que no se les paga ni una sola noche de hotel.

¿Para cuándo la solidaridad con los españoles? ¿Para cuándo los españoles primero? Para los de casa solo hay impuestos, imposiciones y ningún beneficio. Al margen del problema social que está provocando la inmigración ilegal, descontrolada y masiva de gentes cuya cultura es incompatible con la nuestra y que en no pocos casos deriva en agresiones, violaciones y robos, desde el gobierno socialista –Barbón también– justifican y fomentan esta invasión migratoria porque -dicen- están acogiendo a personas que en un futuro nos van a pagar la pensión. ¿Cómo? Si vienen aquí y les mantenemos a cuerpo de rey en un hotel de 4 estrellas mientras los españoles, los asturianos, están asfixiados y no llegan a final de mes.

No hemos visto en El Berrón a personas desnutridas, ni a mujeres, ancianos o niños en malas condiciones. Lo que hemos visto –y así sucede en otros lugares de Asturias y de España– son hombres jóvenes en edad militar bien nutridos y fornidos que este gobierno está manteniendo con el dinero que pagamos todos los españoles vía impuestos y encima lo tratan de ocultar y manipular.

¿Por qué todos los solicitantes de asilo que hemos visto en El Berrón son hombres en edad militar? ¿Por qué no hay ancianos, niños ni mujeres, como lamentablemente sí vimos por el éxodo que provocó la guerra en Ucrania? ¿Por qué esta tremenda opacidad de Adrián Barbón y Adriana Lastra? Desde Vox exigimos al Gobierno de Asturias transparencia, que explique y aclare cuántos inmigrantes ilegales están acogiendo en la región y el coste que está suponiendo para las arcas públicas.

