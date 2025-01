¡Qué molesto es el humor!

Nueva víctima del humor. Una caricaturista, con un premio Pulitzer en su historial, ha sido censurada en un gran rotativo, "The Washington Post". La dibujante sueca Ann Telnaes anunció su dimisión tras rechazar el periódico de la capital estadounidense la publicación de una viñeta firmada por ella en la que ironizaba sobre la pleitesía de los grandes empresarios norteamericanos, entre ellos Jeff Bezos, dueño del diario, ante el futuro presidente Donald Trump. En el dibujo, en el que solamente se insinúa la figura del recién elegido presidente, los magnates Mark Zuckerberg, fundador y dueño de Facebook y Meta; Patrick Soon-Shiong, editor del "Los Angeles Times"; el consejero delegado de Open AI, Sam Altman y el mismo Bezos, también fundador de Amazon, ofrecen, arrodillados, bolsas llenas de dólares (han donado un millón cada uno a la celebración de la toma de posesión) a la figura monumental de Trump. Y en representación de la Walt Disney Company, también dueña de ABC News, el ratón Mickey Mouse ya está rendido completamente en el suelo.

La caricaturista, nacida en Estocolmo y colaboradora del rotativo norteamericano desde hace diecisiete años, anunciaba su rechazo y dimisión en una plataforma on line. La información a la que estaba destinado el dibujo de Telnaes reiteraba la publicada por "The Wall Street Journal" que relataba los "donativos" hechos por numerosos magnates para la celebración de la llegada del nuevo presidente que incluye entradas a diferentes banquetes y diversas fiestas en Washington durante los días previos al nuevo juramento de Donald Trump.

La versión del editor de opinión, David Shioley, del diario capitalino, según indicaba el neoyorquino "The New York Times", es débil para el caricaturista ya que adujo que "no todo juicio editorial es reflejo de una fuerza maligna" y su decisión se guió porque "acabábamos de publicar una columna sobre el mismo tema" y había programados nuevos artículos sobre esa pleitesía empresarial. Pero la acción no es nueva pues Bezos ya había provocado una polémica antes de las elecciones al obligar al periódico a no apoyar a ningún candidato presidencial, lo que provocó la baja de cientos de miles de suscriptores. Ya en su primera presidencia, Donald Trump había criticado la gestión de Bezos en "The Washington Post". Por su parte Mark Zuckerberg había suspendido la cuenta de Trump en Facebook tras el asalto al Capitolio hace cuatro años pero la reinstauró cuando el magnate anunció que volvería a presentarse a las elecciones y ahora ha suspendido la verificación de contenidos para "promover una mayor libertad de expresión".

"Tradicionalmente se mata al mensajero aunque te mate de risa", me dijo en una ocasión el humorista catalán Carles Romeu. Telnaes tiene sus historial en el periodismo estadounidense, fue presidenta de la Asociación de Caricaturistas Editoriales de Estados Unidos en 2016 y 2017. Si el ínclito Chumy Chúmez definió el chiste como "un reflejo de la vida", Javier Cuervo señaló en un caso similar consumado en "The New Times", hace unos cinco años, que "al retirar las caricaturas" el diario "amputa una parte de su periodismo". Y estudiosos de la filosofía clásica atribuyen a Sócrates una frase sobre el sentido crítico: "Los dioses me pusieron sobre vuestra ciudad como un tábano sobre un caballo: para picarle y mantenerlo despierto". Han pasado unos 25 siglos. Seguimos evolucionando.

