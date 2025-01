Drogados por la velocidad

El pensar sobre cualquier cosa exige tiempo. No solo el que emplea el raciocinio, sino, antes, el definir bien su objeto, y antes todavía el vagabundeo de la mente (que incluye aquello de "quedar mirando a las musarañas") para que se ejercite en el vacío. Así funciona la esponja neuronal que guarda el tarro, y eso por ahora no hay quien lo arregle. Debido a ello, meterle mucha velocidad a la mente es el mejor modo de aturdirla y bloquearla, camino al no-pensar. El mundo de las redes está saturado de hipervelocidad en los juicios (el dichoso "me gusta", o los iconos), el engañabobos del bulo sin tiempo de contraste y la desinformación por empacho de comida rápida informativa. Narcotizados por ese griterío y el hipnótico efecto de la velocidad, quedarse uno parado y callado para poder pensar provoca un shock: una sensación de vacío funcional y existencial. Equivale al mono en otras drogas.

Suscríbete para seguir leyendo