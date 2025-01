Palabra de Lynch

Quién mejor que David Lynch para explicar a David Lynch. Dejó dicho que "una película es como una pirámide. Al principio puedes ir despacio, pero a medida que avanza nunca puedes conservar esa calma. Las cosas se aceleran y, aunque la calma puede parecer que es la misma, en realidad todo va mucho más deprisa, sólo porque llevas cierto tiempo trabajando".

Una forma de vida, un estilo sin corsés: "La mayor protección es sentir que has hecho algo que te gusta. Esto te protege un montón. Cuando no te gusta lo que has hecho, y tampoco les gusta a los demás, entonces todo va mal. Va muy mal. Y a menudo hay algo flotando en el ambiente que hace que la gente no vea realmente tu obra como lo que es".

Otros artículos de Tino Pertierra SOLO SERÁ UN MINUTO Cuidado con el boomerang SOLO SERÁ UN MINUTO Supongamos que... SOLO SERÁ UN MINUTO De talantes y talentos

Ay, el absurdo: "Comprendo que la gente diga que lo que hay en las películas es extraño y grotesco, pero el mundo es extraño y grotesco. Dicen que la realidad es más extraña que la ficción. Todo lo extraño que hay en una película esta generado por este mundo, así que no puede ser tan extraño. Lo que más me gusta es el absurdo".

Quien vea "Terciopelo azul" la entenderá mejor si recordamos lo que Lynch visualizaba de su infancia: "Casas elegantes, calles con árboles, el lechero, construir fuertes en el patio de atrás, volar aviones, cielos azules, vallas de madera, hierba verde, cerezos. La América media como tiene que ser. Pero el cerezo rezuma resina, a veces negra, a veces amarilla, y millones de hormigas se arrastran por él. Descubrí que si uno observa más de cerca este mundo hermoso, siempre encuentra hormigas rojas por debajo. Veía las cosas en primeros planos exagerados. En uno la saliva se mezclaba con sangre".

"Dune" casi lo sepultó: "Oír lo que la gente decía después podría haber destruido por completo mi confianza y felicidad, y hay que estar feliz para crear algo. Yo estaba casi muerto. Casi muerto. Pero, gracias a ‘El hombre elefante’, no podían descartarme del todo. Si sólo hubiera hecho ‘Cabeza borradora’ y ‘Dune’, me habrían frito". "Terciopelo azul", hipnótica: "Es una película muy americana. Lumberton es un nombre auténtico, hay muchos Lumbertons en América. Tenía que elegir una ciudad de verdad para poder disponer de insignias y material de la Policía. Pero entonces el nombre de Lumberton despegó en mi imaginación y empezamos a meter camiones de leñadores en el plano y esa cancioncilla en la radio, ‘Con el sonido del árbol que cae...’; todo eso surgió por el nombre".

Laura Palmer (o la loca "Twin Peaks"): "Sólo tuvimos 24 días para rodar el capítulo piloto. Y hacía frío. ¡No puedes imaginarte el frío que hacía! Fui a una tienda de alpinismo y me dijeron: estos pantalones son así y asá, puede ir al Everest y sobrevivir. Apenas se podía caminar con esa ropa. Y, a pesar de todo, había noches en las que me helaba. ¡Hacía un frío increíble! Estás cansado, ruedas de noche, en exteriores, con un frío que pela, no te mueves mucho, estás sentado, y es un frío húmedo, se te mete dentro, y empiezas a tiritar. Cada uno de nosotros empezaba, más o menos, a volverse loco". n

Suscríbete para seguir leyendo