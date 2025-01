Por una sociedad digna y decente

El 24 de enero del año 2000, se constituía en Gijón la Fundación ALPE Acondroplasia con el objetivo de dignificar la vida de las personas con acondroplasia y otras displasias óseas que causan enanismo desde un punto de vista integral y transversal. Transcurridos los primeros 25 años de trayectoria podemos afirmar, con absoluta objetividad, que ALPE ha transformado la realidad de las personas con enanismo, introduciendo la defensa de sus derechos en la agenda social y política de nuestra sociedad.

Nos equivocaríamos si este aniversario de los primeros 25 años de vida de la Fundación ALPE Acondroplasia lo dedicáramos exclusivamente a poner en valor los logros alcanzados en todas y cada una de las facetas que tienen una incidencia directa en la calidad de vida de las personas con enanismo (ámbito sanitario, educativo, jurídico, sociosanitario, deporte inclusivo….), dado que el trabajo y gestión de ALPE es público, notorio y reconocido a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en una referencia a nivel internacional en la lucha por los derechos humanos, respeto por la diversidad y de la dignidad humana.

Si bien hemos conseguido conquistas que hace 25 años nos parecían inimaginables (a fecha de hoy todos los niños de nuestro país tienen acceso gratuito a los tratamientos farmacológicos autorizados por la EMA y la FDA, aprobación de la modificación de la Ley General de Discapacidad por la que se prohíben los espectáculos que mercantilizan y denigran a las personas con enanismo, creación de unidades de referencia sanitarias, constitución de la Red Iberoamericana y Europea de organizaciones de defensa de los derechos de las personas con enanismo, etc...), no obstante, aún no hemos logrado que las personas con enanismo y sus familias dejemos de ser uno de los colectivos sociales mas vulnerables y excluidos de nuestra sociedad.

En pleno siglo XXI, año 2025, la condición física de la acondroplasia, así como el resto de displasias óseas que causan enanismo, sigue siendo un condicionante que impide a las personas que tenemos esta diversidad funcional poder desarrollar en igualdad de condiciones para con el resto de la sociedad nuestros proyectos vitales a los que libremente aspiremos. Y acabar con esta vulneración de la ciudadanía no solo compete a la Fundación ALPE y resto de entidades del tercer sector que promueven la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. También es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y, de forma muy específica, de las administraciones públicas, ya que durante estos 25 años, en términos generales, la dejadez de funciones y ausencia de compromiso para con los derechos de las personas con enanismo ha sido el común denominador.

La Fundación ALPE Acondroplasia no se entiende sin Asturias, y que nuestra sede esté en Gijón, al menos hasta fecha de hoy, fue gracias a Carmen Alonso. Cada año visitan nuestra sede más de 1.000 personas de todo el mundo para realizar las preceptivas revisiones-reconocimientos médicos, recibir asesoramiento jurídico, social, terapia psicológica, etc., que de forma gratuita se ofrece desde ALPE a todas las personas con enanismo y sus familias. En octubre de 2025, se celebrará en Gijón el VII Congreso Internacional, en el que participarán más de 100 ponentes, entre los que se encuentran los mejores especialistas de las distintas disciplinas científicas en displasias óseas de todo el mundo, así como más de 1.500 congresistas provenientes de todos los continentes (desde Australia, Ghana, Pakistán, la inmensa mayoría de países de América Latina, EE UU, UK, representantes de todos los países europeos, Rusia, Japón…). A su vez, en los últimos años más de 20 familias de Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, así como de diversas comunidades autónomas de nuestro país, han trasladado su residencia permanente y familiar a Asturias. En pleno debate sobre el nuevo modelo económico de nuestra región, la Fundación ALPE certifica cómo el tercer sector puede ser un pilar muy importante para el conjunto de la economía asturiana. Es por ello que la Fundación ALPE Acondroplasia, sin apenas financiación pública (95% de los recursos económicos de la Fundación provienen de donaciones de personas físicas y jurídicas privadas) más allá de nuestra gestión para dar cumplimiento a los objetivos anuales y planes estratégicos, contribuimos humildemente a la generación de actividad económica de calidad.

Por último, no queda más que agradecer a todas las personas que durante estos 25 años han contribuido con su compromiso, activismo y trabajo a dar esperanza, derechos y dignidad a las personas con acondroplasia y otras displasias óseas que causan enanismo, y especialmente a todas aquellas que desgraciadamente hoy ya no están con nosotros, y, allá donde estén, decirles que seguimos trabajando por una sociedad mas digna y decente.

