El banquete tiene tela

La comida abunda, como es sabido, en imágenes de toda clase. Proyecta innumerables fogonazos literarios con la palabra escrita y abarca también una larga senda plástica de principio a fin. Los pintores se sirvieron de ella desde tiempos muy remotos para satisfacer los deseos consumistas de figurar socialmente de su clientela. O, mismamente, reflejar en sus cuadros las naturalezas muertas de tantos apetitos vivos. Los antiguos egipcios ya tallaban representaciones de cultivos y panes en tablillas; las pinturas romanas solían presentar cuencos de cristal llenos de fruta para indicar riqueza y generosidad; Baco, el dios del vino, está representado en cualquier mosaico, y son muy valoradas las uvas hiperrealistas pintadas por maestros flamencos y holandeses del siglo XVII. Estos eran famosos por capturar escenas de cocina en deslumbrantes bodegones con detalles vívidamente realistas. Van Dijck ayudó a ser pionero en un tipo específico de pintura de alimentos conocida como banketje, o pequeño banquete. Admirando "La naturaleza muerta con queso de Floris Claesz", en una visita al Rijksmuseum de Ámsterdam, pude entender la cápsula del tiempo que mantiene encerrada a un tipo de cocina neerlandesa, prácticamente sin cambios significativos, desde 1615. Y no es broma.

Además de los pequeños banquetes, aquellos holandeses supieron plasmar también los grandes y opulentos festines gastronómicos. Tenemos esa otra naturaleza muerta e imponente del jamón, la langosta y la fruta, de Johannes de Heem, que se puede contemplar en el Museo Boijmans Van Beuningen, de Róterdam. Búsquenla si no recuerdan cómo es: en ella radica el ejemplo más característico de la abundancia que entonces cualquiera en acudir a un pintor querría ver reflejada. Más tarde, Van Gogh acudió a la simplificación y la necesidad con "Los comedores de patatas", que tras sufrir a lo largo de su historia dos intentos de robo se halla en el museo de Ámsterdam que lleva su nombre. Con ella quiso reflejar, huyendo del banketje o del festín de sus predecesores, a unos campesinos sentados a la mesa. Zarandeado por las críticas, el autor quiso dejar claro más tarde que se trataba de una de sus mejores creaciones. En Francia pintaría unas espléndidas manzanas rojas postimpresionistas con toques de fondo luminosos verdes y azules, uno de los cuadros más vistos del mismo museo holandés donde admiramos los comedores de patatas.

Otros artículos de Luis M. Alonso Sol y sombra Cerebros podridos Sol y sombra Desconfianza sol y sombra No citarás en vano

Giuseppe Arcimboldo es otra cosa; supo vender su arte irreverente a grandes señores que le encargaban retratos y él se los entregaba sin mayor complacencia y apelando al sentido del humor, una vez convertido el personaje retratado en un gólem frutero. Una piña gigante en lugar de un rostro humano, zarcillos de uvas y ramilletes de cerezas adornando el imperial careto. Es el caso de "Vertumnus".

Otro de los cuadros preponderantes en cuanto a fruta se refiere es el de esas manzanas y naranjas de Cézanne del museo parisino de Orsay, que invita a arrojarse sobre la tela para percibir de la mejor manera la sensación cálida que trasmite. Suntuosa, elegante y llena de complejidad es una de las naturalezas muertas más destacadas, pienso yo, de la historia de la pintura. Al siglo XIX también pertenece la célebre montaña de mantequilla de Antoine Vollon, de maravillosa plasticidad con la grasa deslizándose por la ladera igual que si se tratara de un vestido vaporoso; el "Washington Post" lo definió como "una duna de arena grasienta". No me produce exactamente esa impresión cuando veo la pintura; lo que sí hace es provocar mi apetito y sugerir una rebanada de pan para ser untada.

El arte culinario en el siglo XX ocupó un lugar propagandístico con el conocido cuadro de Norman Rockwell, estampado en un sello, de la libertad para vivir sin necesidad que se inspiró en el discurso del New Deal de Franklin D. Roosevelt. En él, una mujer acerca a la mesa una bandeja con uno de esos pavos de acción de gracias en medio de la complicidad feliz de los comensales. Después, Andy Warhol alineó sus populares latas de sopa Campbell para criticar el consumismo comercial, y Wayne Thiebaud alimentó la nostalgia de los estadounidenses con un conjunto de tartas exhibidas en una especie de escaparate, que devolvían la fe inmediatamente, un año después, por el consumo.

En España, Antonio López reflejó en "La cena" una comida sencilla de una familia de los años 60 a la luz de una bombilla, en pleno desarrollismo. Llama la atención la grave compostura alrededor de los alimentos, la macrocefalia de la madre y la mirada algo triste y perdida de la niña. No es exactamente un goce para los sentidos pero sí una obra que invita a la reflexión. La madre macrocefálica, parece ser, no es intencionada. Tengo entendido que en el largo período de gestación de la obra –algo bastante frecuente tratándose del autor– y aunque López no lo pretendiera, intentando corregir la cabeza en altura fue rectificando y raspando sin borrar del todo la imagen anterior, que quedó integrada como algunos platos inacabados de cualquier cocina que superponen absurdamente los sabores. Igual que si se tratara de una de las bromas de Arcimboldo con las frutas.

Suscríbete para seguir leyendo