Laureano Lourido, piscis de libro

Quienes se han empeñado en zancadillear los últimos metros de la carrera de Laureano Lourido, marino mercante, al frente del recrecido Musel han sido los del gremio de mareantes. Entiéndase la humorada: aquellos que tienen por costumbre marear la perdiz porque son incapaces de distinguir un pichón de una arcea; los que ven una ballena y no alcanzan a discernir, a simple vista, si va llena o va vacía. Vacía como su mollera, poblada de serrín de chigre.

Lourido es un gran tipo. Reconozco falta de objetividad en su defensa porque se trata de un amigo, leal, fiel, sincero. Tampoco necesita del concurso de un abogado defensor: los chisgarabís que lo han defenestrado para poner en su lugar a un -o una- pusilánime con bozal y carné en la boca no le llegan al timón. A un personaje que se desplaza por la vida con un rosario y un lexatín en un bolsillo de la chaqueta no le humilla la cerviz semejante gandaya de chiquilicuatres. No les alcanza la mano al mascarón de proa.

Y por si fuera poco, el amigo domina con agudeza la ironía del pescante. Que le pregunten a Martin Scorsese el año que vino a recoger uno de los premios de la Fundación y el mandatario portuario tuvo que traducirle a Tini Areces. Esa se la contaré otro día.

No piensen que el animal preferido de Laureano, por vocación marina y zodiacal - piscis de libro- sea un delfín, un pez espada o un centollo. Al presidente del puerto le va ser caballo de picador: le vendan los ojos, sufre embestidas y cornadas y con frecuencia soporta los golpes del monosabio; pero todos los días, a las cinco de la tarde, acude puntual al tercio de varas, con la frente alta.

Suscríbete para seguir leyendo