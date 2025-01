Sería más que deseable que la política española dejara de ser un juego de tahúres, pero los votantes lo decidieron en las últimas elecciones. Con la ayuda imprescindible de la injusta ley electoral española, baluarte forzoso de la desigualdad entre territorios, sin la cual esta situación de privilegio para quienes nada quieren con España pero se aprovechan de sus leyes democráticas para tocar poder nunca se hubiera producido, otorgaron los ases de la baraja a Sánchez y Puigdemont. Así les proporcionaron la posibilidad no ya de hacer trampas, que también, sino de ofrecer el ilustrativo o vergonzoso espectáculo, según quien lo contemple, de su duelo diario de envites, faroles, cálculos, señales engañosas y retiradas estratégicas.

Como entre pillos anda el juego, quienes no conocen las cartas marcadas o las trampas les provocan rubor o empacho y además no se han criado en la escuela del pícaro o trepa, que para eso hay que nacer y también querer, no pintan nada en la refriega. Y por ahí anda el inocente de Feijóo, iluso, engañado por sus asesores, por sus deseos o por las falsas señas de Junts, que miente en la subasta o guiña el ojo cuando no tiene juego o alza las cejas y no hay pares que valgan, que conmueve el deseo inconfesable del gallego de creerse al prófugo a estas alturas del engaño. Por recordar solo una de sus trolas, la de que se retiraría de la política si no volvía a ser president.

Es un juego de tramposos que sólo juegan dos y que incluye además a su clac y a convidados de piedra a los que los dos principales implicados desprecian y al que uno de ellos engaña también haciéndole creer de vez en cuando que le permitirá unirse a la partida.

Sánchez no es nada sin Puigdemont y Puigdemont nada sin Sánchez. Alucina que el PP de Feijóo fantasee con unir sus destinos aunque sea un nanosegundo al huido y más alucina que hasta Vox haya fantaseado con ir de la mano del prófugo a ningún sitio. Ni siquiera para cumplir el sueño imposible de la imposible moción de censura. n

