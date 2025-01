Va, va, va... bah

Las retransmisiones televisivas futbolísticas nos regalan ahora la potente banalidad de una cámara y un micrófono en los vestuarios de cada uno de los dos equipos, momentos antes del comienzo del encuentro. Pero ni accedemos a lecciones magistrales del entrenador, ni a inmarcesibles palabras del capitán de la escuadra. Banalidad absoluta. Solo vemos a un grupo de señores en ropa deportiva, con cuenta bancaria saneada, una repetición obsesiva ("¡Va, va, va…!") acompañada de palmadas, abrazos, y de consignas innecesarias: "¡Jugamos, ¿eh?, jugamos! ¡Va, va, va..!". Luego, forman corro jugadores, utilleros, fisios y quien por allí pasare. Agáchanse, juntan las manos y –tras el guanchuzrí ritual– gritan el nombre del equipo. Banalidad. Hace varios lustros, la directiva de un club de Primera me invitó a ver las interioridades del prepartido tanto en casa como fuera de casa. No ha evolucionado ná de ná la cosa. Bueno, sí. Tras el calentamiento corrían los futbolistas a cumplir con una necesidad orgánica imperiosa, a juzgar por los previos ayes de premura: lástima de cámara y micro. Y bueno, sí también: aquel míster estaba tan ensimismado que recorría el cuartucho a zancadas, advirtiendo al vacío, pues nadie le escuchaba: "¡Bandas, jueguen ustedes por las bandas!". Pausa. "¡Bandas, coño! ¡Olvídense de las bandas! ¡A jugar por el centro, hostia!". Banalidad contradictoria.

---

Otros artículos de Francisco García Pérez Lo que hay que oír Sor Juan Inés de Espronceda Lo que hay que oír El intelectual pornográfico Lo que hay que oír La placa del G

Rueda de prensa de un entrenador de fútbol veterano y de carrera pelín exitosa. Afirma con grande énfasis que, durante el partido del domingo siguiente, "Hay que dejarse el alma, la vida". No indica en qué orden, no indica si las considera la misma cosa y todo es un pleonasmo hiperbólico para que los plumillas redacten su titular. Banalidad. Como su equipo acabó perdiendo, pareció dar con la tecla del asunto en la rueda con los periodistas posterior al encuentro: "Nos faltó ponerle más cojones". Banalidad. No sé si detesto más esas groserías machistorras que esas explicaciones futbolainas que quieren ser ciencia ("hemos jugado en bloque medio-bajo pero descuidamos el balance zonal para buscar al tercer hombre") o esa consabida, turulata, absurda y majadera frase hecha: "Nos hemos dejado la piel en el campo". No sé qué banalidad prefiero.

El míster recorría el cuartucho a zancadas, advirtiendo al vacío, pues nadie le escuchaba: "¡Bandas, jueguen por las bandas!". Pausa. "¡Bandas! ¡Olvídense de las bandas! ¡A jugar por el centro!". Banalidad contradictoria

---

Quizá tanta manifestación vacua, sea un reflejo de aquello que proclamaba el hoy tan olvidado como otrora famoso Noel Clarasó, escritor y hombre de cine barcelonés del XX: "El hombre se dedica a desear en voz alta aquello que jamás se esfuerza en alcanzar".

---

Qué titular, qué cosas leo, qué desastre gramatical: "Podemos arranca al PSOE el compromiso de pagar el bus gratis hasta junio". Pero ¿cómo se va a pagar un bus que ya es gratis, dicho así? Menuda ganga política. ¿Y después de junio? ¿Seguirá siendo gratis a la vez que lo paga el PSOE? ¿Cómo se paga lo que ya es gratis? ¿Dónde hemos estudiado redacción?

---

¡Qué interpretación de Carmen Machi en la serie "Celeste" como inspectora (de Hacienda) justiciera! Cómo aguanta esa actrizaza los primeros planos, mostrando que a determinada edad hay la piel que hay, hay lo que hay. Y cómo tira el final de un capítulo del comienzo del siguiente. Ni me fijo en la moralina. Y es producción española. Lo digo yo, que tantas series estúpidas extranjeras he abandonado por su banalidad necia. Por ejemplo, "Douglas is cancelled", ejemplo de cómo arruinar una buena idea inicial a pasos agigantados. Y películas también: como "El ministro de propaganda", con un Goebbels que no es Goebbels, y un Hitler que no es el Mal. Sin embargo, me enganchan los capítulos de "Disclaimer", esa reflexión sobre la importancia decisiva de quién narra una historia: el punto de vista. En una escena, un joven experto crea un falso perfil instagramero –por encargo del anciano Kevin Kline, inútil digital– de un supuesto postadolescente. Entusiasmado, el mayorón sopesa qué libros aconsejar en el apartado de gustos. El experto digital le baja a tierra: "¿Libros? Yo no pondría libros...", le dice extrañado. Banalidad.

Suscríbete para seguir leyendo