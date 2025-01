Vino palabreado

Fue en verano. Había acabado de releer "Al Sur de Granada", y con el placer de sus pasajes en la boca, preparé una escapada a las Alpujarras, a Yegen, para recrear los escenarios en los que había vivido el autor, el hispanista Gerald Brenan. Había una pequeña casa museo en el pueblo.

Un camastro plegable con cuerdas en lugar de somier en un habitáculo no mayor que una alacena, la simpleza de muebles, la austeridad forzosa de equipamiento, demostraban de forma empírica que en ningún caso es necesaria la abundancia agotadora de elementos de hoy. En aquella humilde vivienda de paredes blancas, en realidad casi desnuda, se podían llevar a cabo las labores diarias, cocinar, comer, dormir, reunirse, trabajar, igual que hacemos hoy en nuestras viviendas recargadas. Me di cuenta que en aquellos cuartos medio vacíos, apenas una mesa con su silla, se podía escribir muy bien, pues nada entorpecía ni entretenía a la mente.

Para el que no lo conozca, las Alpujarras, o la Alpujarra, que de los dos modos se dice, es un territorio seco y duro, grisáceo, situado en la vertiente Sur de Sierra Nevada, de unos ochenta kilómetros medidos en línea recta, famoso por haber sido el lugar de refugio de los árabes granadinos cuando lo de Boabdil, perteneciendo la mitad oeste a la Provincia de Granada y la Este a Almería.

Una vez pasado Lanjarón, yendo desde Granada, van apareciendo, unos cercanos, otros más apartados, pequeños pueblos blancos –Órgiva, Torvizcón, Trevélez, Bérchules, Yegen...–, en los que la vida tuvo que ser extremadamente dificultosa desde el momento de su creación hasta bien avanzado el siglo XX.

Media mañana, y el sol ya apretaba. La conducción desde Granada capital había sido tranquila, y en Bérchules paré a tomar un café. Era un bajo con cubierta de uralita enmascarada con teja árabe. Dentro estaba umbrío, y no se notaba el calor. Acomodado en la barra, rústica como el local, había un lugareño. Andaría por los sesenta. Gorra plana, camisa de cuadros grandes remangada, vaquero que ya había soportado sus buenos trotes, y chirucas. Moreno de tez con dos buenas arrugas descendentes por la cara. Por la conversación con quien atendía el local vi que era pastor. Pedí un café. La máquina estaba averiada. Cambié por un tinto de la casa. Con una frasca cuadrada me llenaron un vaso de varilla de grosor anti bombardeo. Iba a dar un sorbo cuando el pastor me dijo: "El vino bueno de verdad, el que llena, es el que está bien palabreao". "¿Palabreao?" –le dije. "Sí, el que se bebe compartiendo el habla, el bebido solo, en silencio es mal amigo". Y añadió: "Ahora no se palabrea, se calla. Hay miedo por na. Lo bueno es charlar de tó, alivia. Eso sí, respetando, y si se pué, con una miaja de gracejo, que bastante seria viene la vida. Como se hacía siempre, viendo al otro por lo natural, sin cristal por el medio".

Aquel pastor sabio, en una hora deliciosa me enseñó que no solo era bueno el vino palabreado; también la vida. Sí, esa era la solución –iba diciéndome en mi coche, camino de Yegen: cambiar la pantalla, el cristal, por un vaso de vino recio, o un culín con secante, y palabrear en vivo de cualquier cosa con el respeto que merece la otra parte. En una palabra: disfrutar los días. Y que envenenen otros.

