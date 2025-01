A golpes con el Estado

Me niego a escribir de Franco, nuevamente utilizado como cortina de humo, aspirando a cubrir la cruzada del Gobierno de España contra nuestro Estado de Derecho. El penúltimo mazazo, en el contexto de una contienda personal, familiar y política, es la propuesta de restringir, si no eliminar, la figura de la constitucional acusación popular, que nos permite a ciudadanos y organizaciones personarnos en procesos penales, aunque no seamos perjudicados directos. Patxi López presentó la proposición de ley del PSOE como una medida contra las "acciones judiciales abusivas", añadiendo: "No pensamos en los casos que se están juzgando en este momento", y justificando: "Seguramente para cuando se apruebe, todas esas cuestiones que ya están en marcha habrán concluido". ¿Qué acciones judiciales son abusivas?, ¿Cuáles esos casos en los que no están pensando?, ¿Y qué importa que estén concluidos o no, si la propuesta contiene una disposición que destaca su carácter retroactivo?

Todas las asociaciones judiciales, han mostrado su rechazo a tocar un instrumento jurídico que ha resultado muy útil en la democracia española a la hora de destapar grandes escándalos de corrupción, de unos y otros lados, a instancia de partidos o asociaciones, en algunos casos partiendo de investigaciones periodísticas, llamadas ahora despectivamente "querellas basadas en recortes de prensa". ¿Dónde está el problema? Porque en caso de inocencias flagrantes serán los jueces quienes darán carpetazo al asunto, seguramente el problema son esos posibles culpables que llevan nombre y apellidos. Y no me olvido de las otras patas de la propuesta, como prohibir los pronunciamientos de jueces y fiscales sobre asuntos judicializados, o permitir las ofensas contra los sentimientos religiosos –católicos, se entiende– cargándose el tipo penal. Mas preguntas: ¿Cómo queda la constitucional libertad de expresión? ¿y la constitucional libertad religiosa y de culto? Al fin, el lalachus del Sagrado Corazón descansa en el permanente lalachus de un gobierno a golpes con el Estado, ya sea eliminando el delito de sedición, las condenas a colegas de partido o socios de gobierno o, muy especialmente, a esa última esperanza que es el poder judicial. Me descubro ante los jueces valientes que están haciendo su trabajo en imagino qué entorno, ante un Tribunal Supremo cuyo magistrado, Ángel Hurtado, acaba de poner negro sobre blanco el hecho de que un mail del abogado de la pareja de Ayuso salió de la fiscalía general del Estado con destino Presidencia del Gobierno, desde donde se difundió "con clara finalidad política", apuntando por primera vez en la historia democrática de España a un presidente del Gobierno, a uno al que le sobra todo el Estado.

Un poco desapercibida pasó la reciente aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, pese a su profundo calado. Vale la pena recordar que muchos operadores jurídicos mostraron su preocupación por algunos de sus contenidos, como cargarse los juzgados unipersonales, sede de independencia judicial, o consideraron no acorde con las exigencias constitucionales, la coexistencia estable de Jueces y Magistrados integrados en la Carrera Judicial, con Jueces y Magistrados en régimen de contratación laboral indefinida no fija. Pues bien, ahí está la disposición adicional novena de dicha ley, mandatando a comunidades autónomas y entidades forales y locales a desarrollar procesos de estabilización a través de acuerdos con los sindicatos. Desconozco cómo se puede estabilizar a un Juez sin oposición.

