La senda del perdedor

Tomo el título del último capítulo de un libro, "Las grandes hadas. La religión mestiza de los campesinos europeos" (KRK, 2024), que firma Cristobo de Milio Carrín y no tengo más remedio que recomendar. Y me cuesta, pues su tono visionario no acaba de casar con el rigor que en muchas pinceladas muestra. Pero si el mundo global se va a caer a pedazos, con el riesgo de sepultarnos en una escombrera explotada por los amos del cotarro, ¿no habremos de aterrizar de una vez en la tierra, de la que venimos y a la que vamos, en busca de un refugio para resistir a la inclemencia? Ante el colapso medioambiental y la guerra (ley suprema de la ley del más fuerte), Cristobo propone "volver los ojos a las culturas aborígenes del continente". Ahora bien, añado, ¿no forma parte de ellas, desde la Tabla Redonda, la idea misma de una Europa unida, donde los indefensos tengan sus campeones? n

