Peña que se va del Twitter

Con el triunfo de Trump hay mucha gente que se está yendo de X, de Twitter. Se va gente que nunca supimos que estuvo igual que nos anuncian la muerte de alguien que no sabíamos que estaba vivo. La red social es propiedad del hombre fuerte de Trump y su nuevo mejor amigo: Elon Musk, el del saludo nazi. En protesta por eso, por el ascenso de estos personajes, políticos como Yolanda Díaz abandonan el tuiterío y tal vez eso les suponga un alivio. Ya no tienen que estar todo el día diciendo cosas. El community manager por su parte queda exonerado de una parte de su trabajo y esperemos que no de su sueldo.

No falta quien está todo el día piando en Twitter de lo infame que es Twitter. A mí cada vez que entro me sale la misma gente y a la gente que sigo con interés la veo poco. Mi algoritmo quizás lo maneja un mono con una ballesta o un cachondo. El otro día retuiteé una foto de Joe Biden haciéndose un selfie («un selfie para el camino») al marcharse de la Casa Blanca y perdí de golpe un puñado de seguidores. Me sentí importante. Retuiteé impulsivamente, no con intención política. Me pareció entrañable y simpático el gesto del viejo demócrata. Si Musk y sus compinches y sus fans hacen limpia de un modesto tuitero español de tres al cuarto, o de dos al tercero, qué no harán con los más poderosos. Rufián anunció la pérdida repentina de 8.000 seguidores, aunque a lo mejor en este caso la audiencia de este hombre se va ajustando a lo que merece. Dicho sin desmerecer.

Al final, X, va a volver a lo que era al principio: un sitio para poner paridas breves y que la gente sonría. Nótese la candidez e inocencia, cuando no nihilismo pop, de esta mezcla de predicción y aserto. Pero al menos así lo tomaba yo, así era para mí tuiter. Ahora te salen todo el rato activistas, pancarteros, panegiristas, odiadores o, pongamos, un señor de Tomelloso que ha pagado e inunda con sus tuits sobre hidrografía a todo el universo. Existen cuentas, miles, muy interesantes, por supuesto, de historia, cine, periodismo, curiosidades, Derecho, ciencia, etc. o de gente interesante o amiga que escribe cosas que merecen la pena. Pero parece que hay que buscarlas. Con guantes que no te llenen la mano de mierda. Teorizar sobre X es una forma de perder el tiempo equivalente a estar mucho rato en X, aunque también nos lo hacen perder mucho todos esos que se van más que Antoñete y cuya vanidad no podrá resistir mucho estar ausentes. Hay que dosificar y dosificarse y tener muy claro en qué manos peligrosas para la democracia está. Y darle me gusta a la foto de un bocadillo de jamón. n

Suscríbete para seguir leyendo