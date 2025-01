La progresión geométrica de los cambios

Manuel Capellán Pérez es ingeniero de minas

A los que tenemos cierta edad (treinta o cuarenta años más de lo que nos gustaría), nos preocupa el cambio científico, tecnológico y social que estamos viviendo. Nos decimos, y nos dicen, que no hay que preocuparse que el mundo siempre estuvo en un proceso de cambio. Es verdad, pero hay una diferencia fundamental; la velocidad del cambio.

Hagamos un viaje a través del tiempo en la que pesa más la posibilidad de visualizar los cambios que la precisión de la fecha de estos. El universo tiene 13.800.000.000 años (trece mil ochocientos millones de años), si suponemos que un año es un milímetro, esto supone un viaje de unos 13.800 km, es decir, más o menos la distancia a la que estamos del polo Sur (la distancia exacta es de 14.850 km), pero nos sirve para visualizar el viaje.

En ese viaje que empieza en el Polo Sur "no ocurre nada" durante 9.200.000.000 años (cuando nos acercamos al ecuador) y aparece el Sol y un poco después, 100 km (100 millones de años), la Tierra donde vivimos.

Si miramos atrás desde nuestra ubicación habríamos visto aparecer los homínidos en África hace 2.500.000 años (2,5 km), hace 500.000 años (500 m) los neandertales en Europa y el homo sapiens y el uso cotidiano del fuego hace 300.000 años (300 m). El lenguaje ficticio aparece hace 70.000 años (70 m), el ser humano deja de ser nómada (revolución agrícola) hace 12.000 años (12 m), la escritura y la rueda aparecen hace 5.000 años (5 m). El papel aparece hace 1.800 años (1,8 m) y la imprenta hace 500 años (50 cm).

Si consideramos que Copérnico (un canónigo católico que vivió entre 1473 y 1543), con su teoría heliocéntrica, rompió por primera vez los esquemas de que "la religión tenía todas las respuestas" y dio el primer paso de la ciencia, "la ciencia" tiene 500 años (50 cm) de este largo viaje que continúa y en el que podemos destacar otros tres hitos importantes con Newton (1643-1727), 300 años (30 cm), Maxwell (1831-1879), 150 años (15 cm), Einstein (1879-1955), o la física cuántica en la primera mitad del siglo XX (10 cm).

En lo tecnológico la máquina de vapor (primera revolución industrial) tiene 200 años (está a una distancia de 20 cm), el motor de combustión interna, la electricidad, la radio, el teléfono (segunda revolución industrial) tiene 140 años (14 cm), el ordenador personal, la automatización (tercera revolución industrial) 45 años (4,5 cm), internet se generaliza hace 25 años (2,5 cm), la inteligencia artificial y la computación cuántica (cuarta revolución) acaban de nacer.

En los siglos XVIII, XIX y XX se han producido avances científicos y cambios tecnológicos notables, pero en un lapso muy corto en relación con la edad del universo, incluso con la edad de nuestro planeta. La ciencia y los cambios tecnológicos asociados casi no llega a ser ni un embrión en este largo viaje de 13.800 km desde el "Big Bang", pero su desarrollo exponencial ha cambiado, y cambiará de forma cada vez más rápida, la sociedad en que vivimos obligándonos a una adaptación continua y estresante. Si nuestra generación ha sido la que más cambios científicos y tecnológicos ha experimentado a lo largo de nuestra corta historia en la tierra (hemos pasado de "creer lo que no veíamos" (fe), a "no creer lo que vemos" (IA)), me cuesta imaginar las adaptaciones a las que tendrán que someterse las generaciones futuras.

Me gustaría utilizar un símil (desafortunadamente no es de cosecha propia) que permite visualizar lo que supone un cambio en progresión geométrica parecido al que estamos viviendo científica y tecnológicamente y que tendrá consecuencias sociales y políticas asociadas inevitables.

Supongamos que estamos en la fila más alta de la grada de un gran campo de futbol y hay un grifo en el centro del campo. Empieza el partido y el grifo deja escapar una gota. En el minuto uno deja escapar dos gotas, en el minuto dos deja escapar cuatro gotas, en el minuto tres, 8 gotas, en las cuatro 16 gotas y así sucesivamente. Cada minuto duplica el caudal que libera.

¿Cómo influiría eso en el desarrollo del partido? Lo más normal es pensar que "veremos un partido con un campo encharcado", pero la realidad es otra. Cuando termine el primer tiempo el campo estará "lleno de agua" y los espectadores muertos si no lo evacuaron a tiempo. Es más, cuando ese espectador de la última fila observe que sobre el césped hay una película de agua de 10 cm, solo le quedaran 10 minutos para abandonar el campo.

Creo que, incluso estando en la última fila, ya se observa una película de agua sobre el césped, pero aún no veo movimiento en las gradas.

Puede que la IA y la computación cuántica sean una oportunidad para encarar los desafíos que tenemos por delante porque las respuestas a las preguntas básicas son siempre coyunturales. Dentro de cien años es muy posible hayan simplificado y modificado muchas teorías aceptadas hoy y nos habrán abierto otros campos.

Como especie solo hemos recorrido poco más de dos km de este largo viaje y es posible que nos quede un trayecto aún más corto en los 5.000 km de viaje (5.000.000.000 de años), hasta que el Sol se apague y desaparezca el sistema solar. Tanto avanzamos que podemos destruirnos por causas endógenas sin necesidad de esperar acontecimientos exógenos. No hay trilobites ni dinosaurios y el planeta tierra sigue aquí, así que también podrá seguir sin nosotros como estuvo 4.500.000.000 años.

Anotación:

La teoría heliocéntrica ya la enunció en Grecia Aristarco de Samos hacia el 270 a.C. (sistematizada después en el siglo XVI por Copérnico y Galileo, en contra de los aristotélicos, cuyo geocentrismo había adoptado el cristianismo como dogma).

