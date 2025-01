Amigos para siempre tras la hecatombe

Este gato negro sin botas y de ojazos tiernos da buena suerte. De momento, "Flow", película independiente letona, ya tiene en el lomo premios de distinto pelaje y en los "Oscar" plantará cara en las mismísimas fauces de Hollywood. Un hito. ¿Y es para tanto? Lo es. Y no solo por lo que representa (un invitado de lo más humilde colándose en la gran fiesta de los privilegiados) como por el riesgo de una propuesta animada que prescinde de la humanización de los animales (aquí no habla nadie, solo las miradas) y coloca como supervivientes de un Apocalipsis que solo respeta la Naturaleza y convierte la herencia humana en ruinas y más ruinas. La belleza de la hecatombe. Y en ese paisaje desoladoramente hermoso se desarrolla una historia de animales que luchan por su vida y aprenden, de paso, una lección de convivencia a pesar de las diferencias, y un proceso de autoconocimiento (no es casualidad que salgan tantos espejos) y camino a la madurez.

Hay en "Flow" un realismo estilizado al servicio de una historia muy sencilla que no se complica la vida a la hora de plantear momentos espectaculares (persecuciones trepidantes, estampidas atronadoras, tormentas en el mar...) resueltos con mucha imaginación y sin caer en excesos que dañen la credibilidad. Hay abundantes planos con cielos de colores extremos y un barco a la deriva se convierte en metáfora errante de unos personajes expuestos a lo inesperado e inesperadamente unidos con un fin común. "Flow, un mundo que salvar" solo recurre a la música como elemento convencional para impulsar o matizar acciones y emociones a la hora de contar las peripecias de una especie de modesta Arca de Noé, y de paso esboza sin subrayados y con pocas caídas de ritmo una profecía del Apocalipsis que aguarda a los humanos en su carrera enloquecida hacia el desastre.

Suscríbete para seguir leyendo