Un elefante en una cacharrería

Jorge González Nanclares es profesor de Filosofía

Este lunes D. Trump fue reinvestido por segunda vez presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y hasta ese mismo día no dejó de lanzar soflamas sobre lo que iba y no iba a hacer. Para empezar, se atribuyó la tregua de Gaza, cosa harto dudosa, como si los israelíes dependiesen de sus bravuconadas para frenar a los terroristas de Hamás.

Pero las bravatas de Donald Trump no son para tomárselas a la ligera. Así empezó Vladimir Putin y mirad lo que está haciendo en Ucrania.

¿Y qué ocurre con la UE en medio de estos dos matones de barrio? Estas cosas no son inocuas para Europa. La Unión Europea está como un sándwich entre uno y otro y eso la hace muy vulnerable, no solo económicamente, si no también estratégicamente, y es muy probable que, si no despierta de sus "sueños de Alicia", acabe siendo devorada por ambos.

Pero vayamos por partes. Para empezar Europa no existe como estado nacional independiente, cada vez está más fragmentada y las fuerzas centrífugas en ella se hacen más poderosas al tiempo que se debilitan sus instituciones centroeuropeas. Más bien es una "entelequia" de micropaíses, en donde cada cual se cree independiente y soberano que piensa poder hacer lo que le dé la real gana y seguir beneficiándose económicamente de ella, sin aportar nada a cambio. Pero esto no es necesariamente, ni siquiera accidentalmente, así.

Europa se instituye además en adalid de la defensa de "unos valores democráticos" cada vez más conculcados en el resto del mundo, sin que a éste le importe un comino lo que Europa piense declarar con ellos. Con unas fuerzas políticas polarizadas hacia los extremos, que les hacen guiños bien a uno, bien a otro de los "matones" antes mencionados. Y además mantiene ensoñaciones de querer "la paz en el mundo" cuando otros políticos, de otros estados, no dudan en declarar el uso de la fuerza militar para defender sus intereses políticos y económicos (véanse los susodichos Putin y Trump).

Es muy probable que la Unión Europea acabe devorada por esos dos matones de barrio que son Trump y Putin

En esta tesitura, la OTAN, se disolvería como un azucarillo en aguardiente, y los países europeos probablemente se fragmentarían por la polarización antes mencionada y lo que fue el origen de la civilización occidental se desvanecería según la famosa frase de la película "Blade Runner": "como lágrimas en la lluvia".

Si realmente Europa quiere asegurarse un futuro, no sólo económico si no también político, para poder seguir defendiendo con fuerza la democracia y los derechos humanos, debería no solo proteger sus fronteras si no también incrementar el gasto en defensa, incluso más allá del 5% que pide Donald Trump.

El interés que Trump muestra por Groenlandia no es muy diferente del que Putin muestra por Ucrania. Ambos quieren los recursos y reservas estratégicas que sendos territorios guardan en su subsuelo, además de asegurarse una posición geoestratégica mundial.

Europa está en estos momentos más preocupada por resolver asuntos tales como la protección medioambiental y de la biodiversidad (quizá espoleada por su mala conciencia de haber sido la generadora de la revolución científica y tecnológica), que son importantes, no lo discutimos, pero en el contexto geopolítico internacional quizá no sean tan "urgentes" como parecen defender "algunos de sus políticos". Europa no representa para los grandes colosos de la geopolítica y economía mundial más que una respuesta a la introducción de sus productos en su mercado, al menos, mientras éste se los pueda pagar.

Mientras tanto China, una "democracia bien arraigada" como todos sabemos, está contemplando la situación con indiferencia hacia Europa (a no ser por su poderoso mercado) e invirtiendo (o sea comprando) en aquellos países que otrora tiempo fueran territorios suyos (África y América del sur, principalmente) y que ahora vagan a la deriva por una democracia o una forma de aplicar la democracia mal entendida (o muy bien entendida por algunos caciques-sátrapas).

Si verdaderamente Europa quisiera salvar los valores que hace tiempo aportó al mundo, debería librarse de sus complejos y dejar de proponerse metas que a todas luces se ven perdidas de antemano, o, por lo menos, muy lejanas de alcanzar en un futuro próximo.

En este sentido Europa tiene que "reinventarse", como pedantemente se dice ahora, y hacerse fuerte para resistir el envite de estos dos plutócratas y de los que queden por venir.

Suscríbete para seguir leyendo