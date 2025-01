Made in China

Es una pena que, la mayor parte de las veces, haya que esperar a que el tiempo nos de la razón. De esta manera, se pierden por el camino oportunidades para evolucionar que, después, ya no regresan.

Al parecer, hemos estado transfiriendo tecnología a los chinos durante años y, lo que es más preocupante, dándoles la oportunidad de madurarla sin prisas mientras, insensatamente, despreciábamos sus capacidades.

El caso es que ya no son ellos los que nos copian, sino que somos nosotros los que estamos obligados a ponernos al día con su inventiva. Lo comprobé en carne propia hace unos días al estropeárseme una bomba de calor de una muy reconocida marca occidental. Después de dos visitas de operarios de sendas empresas que intentaron hacer un diagnóstico de la avería, su protocolo de actuación no fue capaz de resolver el problema técnico. Ambos hicieron, eso sí, una enmienda a la totalidad: "mejor que la cambie por una nueva". Por si fuera poco, te miran como si hubieras comprado una nave espacial con un lenguaje imposible de descifrar. Toda una incongruencia en un servicio que se supone del primer mundo.

Después de esto, no me queda más que dar la razón a los que se quejan de que falta mano de obra especializada para nuestras empresas y, sobre todo, trabajadores competentes en "artilugios achinados" (que son casi todos, por otra parte…). Aunque solo ellos, quienes los diseñaron y construyeron, son los que parecen entenderlos. Nosotros debemos limitarnos a no meter la mano y a adquirir una nueva instalación que, aunque esconda inteligencia asiática tras el código de barras, al menos parecerá una de las nuestras.

Hace unos años me di cuenta de la capacidad que tenemos en esta parte del mundo para filtrar información cuando visité Pekín y Hong Kong invitado por el que fuera gran empresario José Cosmen Adelaida. Nunca nos interesó reconocer que allí se estaba cocinando algo distinto a lo nuestro, mucho más potente y revelador. Quedé impactado, por ejemplo, con la arquitectura que allí se desplegaba. Lo de "Un país, dos sistemas" se quedaba corto para aventurar las repercusiones comerciales que esto iba a tener en todo el mundo. Aquel asturiano fundador de ALSA fue un visionario en entender, hace cuarenta años, aquellas potencialidades.

Pues bien: ya podemos ir cambiando los mantras de que "lo chino es peor", "de menor calidad" o "escasa fiabilidad" por otros más actualizados. Los verdaderos chinos somos nosotros cuando elegimos bienes de consumo. Sus productos nos llegan constantemente en buques de carga, los cuales consumimos compulsivamente como si estuvieran fabricados en un polígono industrial de nuestro continente. Quizás debiéramos, a lo que se ve, adaptar nuestra FP e ingenierías a tanto aparato proveniente de este país, porque una cosa es consumir y otra, bien distinta, arreglar lo que se estropea.

Sé de bastante gente que no cambiaría, dado su grado de satisfacción, su móvil asiático por ningún otro, incluso si le ofrecieran un terminal de la marca de la manzana (entre otras cosas, porque el 95% de estos ya está manufacturado en el país asiático). Es decir, que no tenemos ya reparo en inclinarnos por lo chino puro anteponiéndolo a lo que es un poco menos chino.

Si de coches nos ponemos a hablar, es necesario traer a colación lo que todos reconocemos y que ha puesto a temblar la industria automotriz europea: que no solo son buenos y eficientes fabricándolos… es que también les han pillado el punto del "buen gusto". Tanto, que sus diseños y acabados nos empiezan a seducir sobremanera frente a los nuestros.

Y ante todo esto, no nos queda más defensa que los aranceles para proteger nuestro alicaído proceso productivo. La transición energética nos está volviendo locos. Malos tiempos para la arrogancia europea y norteamericana, cuyos mercados están ya más que colonizados por el lejano oriente. Paradojas de la historia…

El eje de rotación del planeta ha cambiado y nosotros apenas nos estamos percatando de ello. Tal vez porque lo que más nos cuesta admitir es que, a partir de ahora, para sobrevivir en nuestro estado de bienestar tenemos que depender de la inspiración de otros. n

