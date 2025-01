La cuadratura del Gobierno

Poco más de un año después de la investidura de Pedro Sánchez, las desavenencias entre los partidos que la votaron, cada día más explícitas, dificultan la acción del Gobierno y generan una incertidumbre máxima sobre la continuidad de la legislatura. El presidente puede asegurar con gesto confiado que va a seguir hasta el final, pero lo cierto es que la situación política se le está poniendo muy en contra. Hace tiempo que solo tiene novedades adversas. Apenas recibe noticias alentadoras. A las complicaciones previstas desde la misma noche electoral, se suman ahora las fisuras abiertas en la mayoría parlamentaria. Las diferencias del PSOE con los grupos en diferentes asuntos y la distancia creciente entre los nacionalismos de inclinación conservadora y las izquierdas han llegado tal punto que convierten en misión casi imposible la tarea del Ejecutivo de ejercer un liderazgo coordinado y coherente.

La convalidación del llamado decreto ómnibus del Gobierno ha puesto en evidencia el desencaje que sufre la política española. Una amplísima mayoría de los diputados del Congreso coinciden en aprobar la revalorización de las pensiones y la prórroga de la bonificación al transporte público, pero el decreto ha sido rechazado y las medidas en vigor han dejado de aplicarse. Los grupos que están de acuerdo con ellas se echan la culpa mutuamente, acusando de manera un tanto absurda al otro de chantaje, tomar como rehenes a los beneficiarios y causarles daño. El Gobierno responsabiliza a los grupos opuestos al decreto. Estos señalan al Gobierno. Los sindicatos han convocado una manifestación. El PP ha iniciado una recogida de firmas. La discusión se centra en el procedimiento. Los grupos que están de acuerdo en las medidas citadas proponen su aprobación en un decreto aparte. El Gobierno quiere que se voten conjuntamente con otras medidas, que la oposición deniega. Sumar, socio de la coalición de gobierno, ha advertido que no aceptará una votación por separado de las medidas incluidas en el decreto.

Si hay un acuerdo parcial en torno a medidas urgentes que benefician a millones de ciudadanos, es de difícil justificación cualquier decisión que impida o posponga su aprobación. La explicación ofrecida por el Gobierno, una vez que Pedro Sánchez ha admitido que está en minoría, no es convincente. En el caso de que las numerosas medidas del decreto ómnibus fueran tramitadas en distintos decretos, existe la posibilidad de que unas sean aprobadas y otras rechazadas, lo que dependerá de la negociación que el Gobierno tendría que entablar para conseguir los votos necesarios. Antes de que eso ocurra, los partidos libran ahora la batalla del relato haciendo ya cálculos electorales.

Y es aquí donde aparece de nuevo el problema político de fondo, que tiene nombre propio, Junts, el socio díscolo de la mayoría parlamentaria. Las relaciones entre Pedro Sánchez y Puigdemont han ido deteriorándose a partir de la investidura de Illa en Cataluña y atraviesan uno de sus peores momentos. Las últimas intervenciones públicas de Nogueras, la portavoz de Junts, han tenido un tono muy agrio, que presagia un alejamiento definitivo del Gobierno. Confluyen varios factores. Junts está desplazando su posición política, tratando quizá de ocupar el espacio electoral dominado por Convergencia y aprovecharse de los vientos derechistas que soplan por todo el mundo. Sus exigencias superan el límite hasta el que el Gobierno está dispuesto a ceder. La incomodidad de Junts en el seno de una mayoría parlamentaria de izquierdas, con la presencia de ERC, es patente. Más que cooperar con sus aliados, su objetivo es explotar la debilidad del Gobierno en provecho propio. Inteligencia para lograrlo no le falta. El entendimiento del PSOE con Junts es decisivo para el curso de la legislatura y en las próximas semanas sabremos a qué atenernos.

Entramos en el mes de febrero y el Gobierno aún no ha presentado el proyecto de los presupuestos. La mayoría parlamentaria arrancó algo forzada por las circunstancias y, sin grandes logros en su haber, ofrece síntomas de disolución por la izquierda, dividida entre Sumar, con tensiones internas, y Podemos, y por la derecha, visto el fuerte desapego de Junts hacia el Gobierno. La política española corre el riesgo de caer de lleno en la vetocracia, una anomalía de las democracias liberales inducida por la acción de partidos sin números para gobernar, pero sí con capacidad para obstruir y frustrar las iniciativas de otros. La vetocracia es terreno abonado para los populismos antisistema. Gobernando en estas condiciones, Pedro Sánchez asume una responsabilidad enorme. Su esfuerzo por sacar adelante el Gobierno es loable, pero si la realidad se le resiste no tendrá mejor opción, pensando en bien de nuestra democracia, que tirar la toalla y convocar elecciones. Aun siendo una solución para situaciones de ingobernabilidad, la convocatoria anticipada a las urnas supone siempre un fracaso, pequeño o grande, de la política democrática. Este no sería solo de Pedro Sánchez.

