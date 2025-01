De la tuberculina al interferón gamma

El ser humano está inclinado a buscar las causas. Durante miles de años las atribuía a caprichos de los dioses a los que había que calmar con sacrificios y ofrendas. En Grecia, aunque los dioses seguían rigiendo la vida, los pensadores buscaron en las leyes de la naturaleza las causas de los fenómenos, especialmente la enfermedad. De manera mítica, se atribuye a Hipócrates, un médico del siglo V antes de Cristo, el desgarro del manto de la magia por el logos. Pero pasaron muchos siglos antes de que se entendiera cómo se producían las enfermedades.

Cuando la razón imperaba, en el siglo XVIII, los médicos más reputados atribuían la creciente patología infecciosa a las miasmas, un producto de la corrupción del aire. Un siglo antes, en 1676, Anton van Leeuwenhoek, utilizando un microscopio diseñado por él mismo describió "animalículos" (como él los llamó), que flotaban y se movían en las aguas estancadas, las raspaduras dentales y su propia saliva. No lo asoció a la enfermedad.

Todo cambió en la segunda mitad del XIX cuando las enfermedades infecciosas, especialmente la tuberculosis, causaban estragos en una población que vivía hacinada y desnutrida. Entonces se descubrieron los agentes infecciosos. Si bien el mismo Robert Koch ya había descubierto el bacilo del ántrax, fue en 1882 cuando se produjo la verdadera revolución: había conseguido teñir y cultivar el bacilo de la tuberculosis. No fue tarea fácil porque no absorbía los tintes, tuvo que diseñar uno especial.

El descubrimiento fue emocionante como lo fue su presentación a la comunidad científica el 24 de marzo de 1882. En la sala habían dispuesto varios microscopios en las que se podía ver el bacilo. Tras describir el proceso por el que llegó a la conclusión que ese microbio causaba la enfermedad más extendida en Europa, invitó a los asistentes, un tanto escépticos, casi todos miasmáticos, a observarlo con sus propios ojos. Entonces, inspirado en Friedrich Henle, compuso los postulados de causalidad: El agente siempre ha de estar presente si ocurre la enfermedad, nunca si no ocurre e introducido, como el había hecho en animales de laboratorio, la causa.

Koch se propuso diseñar un remedio para los enfermos. Y lo buscó en el propio bacilo: en una proteína, la denominada tuberculina, con la que pensaba que el organismo montaría las defensas para acabar con la infección. No resultó.

Hubo que esperar hasta 1944 cuando Selman A. Waksman obtuvo un antibiótico de streptomyces, una bacteria. Claro, se llamó estreptomicina. Funcionaba, pero no mataba todos los microbios, los resistentes aprovechaban la oportunidad para ocupar el nicho de los otras. Pronto se diseñaron otros medicamentos, el primero el PAS y el más importante, la isoniacida.

Pero la tuberculina no se había olvidado. Aunque Alemania florecía científicamente, Francia en el XVIII y buena parte del XIX lideraba la investigación. Louis Pasteur era la figura más importante en microbiología y en fisiología Claude Bernard era un gigante. Había inventado el concepto de medio interno, una idea brillante para entender la vida. París era el centro, no en vano Sigmund Freud, interesado en la neuropsiquatría, fue a esa ciudad a formarse. Pues a la sombra de Pasteur, Albert Calmette y Camille Guerin fabricaron una vacuna, no demasiado eficaz para la tuberculosis adulta, útil para prevenir la del recién nacido. Y Charles Mantoux aprovechando que Clemens von Pirquet, un médico austriaco, había descubierto que la tuberculina producía una reacción en la piel en los infectados, desarrolló una prueba que a veces se llama así, mantoux. Al inyectarla en la dermis, el organismo si estuvo en contacto con el bacilo de la tuberculosis, la reconoce y envía a su ejercito a detenerla: se produce un enrojecimiento y un habón.

Ha sido un arma básica para descubrir infectados, sujetos que albergan el bacilo y que no tienen clínica y quizá nunca la desarrollen. Pero como están en riesgo de padecerla, y diseminarla, conviene tratarlos: es la quimioprofilaxis. Antes 6 a 9 meses de isoniacida. Ahora hay regímenes con rifampicina que reducen a la mitad la duración.

La tuberculina tiene algunos problemas: da falsos positivos si la persona está vacunada o infectada por otras micobacterias. Además, la técnica de instilación y, más aún, de lectura, no es fácil. Y tiene falsos negativos.

Más caro y más eficaz y eficiente es una prueba que se hace en la sangre basada en el interferón. Detecta casi todos los casos y si es positiva es casi seguro que está infectado. Pero es más cara aunque al final, contando tiempos de visita, errores etcétera puede resultar más barata.

