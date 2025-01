Un debut histórico

En apenas seis meses, Oviedo se ha convertido en la única ciudad española capaz de albergar a dos de las orquestas más prestigiosas del panorama internacional: La Filarmónica de Viena (cuyos otros destinos fueron Sevilla y Granada) y la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam (que se ha podido escuchar también en Barcelona y Madrid). Competir, o mejor dicho, superar a ciudades de semejante envergadura –económica y demográfica– consolida a Oviedo como uno de los potenciales destinos musicales del país y, sin duda, refuerza sus aspiraciones a convertirse en Capital Europea de la Cultura.

En este caso, el programa tenía marcada impronta británica. La primera parte enlazó, sin solución de continuidad –de forma habilidosa e inteligente– la "Marcha" de la "Música para el funeral de la Reina Mary" (H. Purcell) con el "Concierto para violín y orquesta" de Britten. Casi podríamos decir que la primera nota, algo resbaladiza en las trompetas, fue la única pega en un concierto, por otra parte, inmaculado. Mäkelä, uno de los jóvenes talentos emergentes en el ámbito de la dirección, dejó cierta libertad a los músicos en la obra de Purcell, quizá algo apresurada en su ejecución, donde ya se atisbó el subyugante sonido de los neerlandeses.

El "Concierto para violín" de Britten es una joya del repertorio, no tan popular como los de Chaikovski, Brahms o Beethoven, sin duda por la extrema dificultad que encierran sus tres movimientos. Janine Jansen afrontó la obra con una energía y musicalidad exuberantes, propias de quien posee un profundo conocimiento y respeto hacia su partitura y con la seguridad de tener el respaldo de una excelente orquesta detrás que Mäkelä se encargó de balancear a su antojo, priorizando siempre la concertación y arropando a la solista de la velada sin renunciar un volumen presente y muy compacto. Jansen y su Stradivarius "Shumsky-Rode" de 1715 se ganaron al público desde el primer compás, exhibiendo una sonoridad esmaltada y una precisión sobresaliente, sin importar el registro y todo el repertorio de complejidades técnicas –velocidad, agilidad en la mano izquierda, dobles cuerdas…– de la obra. Al contrario, supo incluso aportar una visión propia estirando y encogiendo algunos fraseos, recreándose en la cadenza y regalando unos pianísimos agudos cuyos armónicos conservaban el brillo tímbrico y la rica paleta cromática que esgrimió la violinista de los Países Bajos. El público, que se quedó a medio centenar de localidades de cosechar un nuevo lleno en el Auditorio Príncipe Felipe, premió con ovaciones a la artista esperando una propina reñida con su extenuante interpretación.

La segunda parte comenzó mediante la interpretación de "Lachrimae antiquae", de Dowland, donde Mäkelä confió su ejecución al concertino (Vesko Eschkenazy), principal de violines segundos, dos violas y principal de violonchelos. Es evidente que no son los mismos resultados que obtendría una agrupación historicista especializada en este tipo de repertorio, pero los músicos transmitieron a la perfección el carácter doliente de la pieza, plasmando en cada nota una desbordante expresividad dentro de la cálida e intimista atmósfera que se generó. Sencillamente excepcional.

En la "Sinfonía número 2 en do mayor" de Robert Schumann emergió la figura de Mäkelä, mucho más desenvuelto y motivado. No deja de sorprender la autoridad de un joven imberbe (29 años recién cumplidos) en el manejo de una orquesta tan prestigiosa y la exigencia que sabe imprimir a cada músico para extraer unos resultados incuestionables a partir de sus gráciles movimientos de batuta que permiten percibir cualquier mínimo detalle aun en las texturas más densas de una orquesta de 120 músicos. La pureza de sonido de la formación neerlandesa es difícilmente comparable y posibilitó legar una interpretación memorable, evidenciando todo el peso y dramatismo del movimiento inicial, premiado con tímidos aplausos que algunos asistentes se apresuraron a extinguir (curiosamente, parece que las convenciones nos han llevado a cuestionar los aplausos en conciertos de esta magnitud pero no la cascada de toses que sigue al desenlace de cada movimiento). La cuerda, sedosa y precisa, o el lirismo de las maderas en el Adagio espressivo se fundió con el poderío exhibido por la formación en el Allegro molto vivace final, donde la dirección de Klaus Mäkelä permitió apreciar algunos matices y efectos tímbricos de extraordinaria belleza. La histórica velada se cerraría con el exquisito "Andantino del entreacto número 3 de Rosamunde", de Schubert, rubricando una velada histórica.

