Un díscolo en el PP

Esteban González Pons ha escrito un artículo. Por qué. El dirigente del PP pone a caldo a Trump en una columna en el diario "Las Provincias" atacando sus políticas y sus maneras, calificándolo de peligro y enfatizando que practica la ley del más fuerte. Nada nuevo. Obviedades. Sin embargo, ha causado indignación general en su partido. Si Pons no tiene futuro en la política siempre se puede hacer columnista. Ha logrado lo que no logran muchos. Columnistas. Encrespar el ánimo de no pocos de los que lo leen. Igual no convence pero emociona. Y eso, descubriendo el Mediterráneo, o sea, diciendo la gran verdad de que Trump es un puro peligro para la democracia. Con otras palabras.

En el PP creen que esta actitud de Pons, ojo, responsable de relaciones internacionales del Partido Popular, regala a Vox todo el espacio trumpista. Pons se retrata como alguien de la derecha moderna, civilizada, europea y demócrata y su formación va y se lo recrimina. Abascal ríe. Aspira a ser el único corresponsal del trumpismo en nuestro país. Abascal ríe y no hace nada más. Y no haciendo nada más (¿no opinan de la votación del otro día sobre pensiones?) no para de subir en las encuestas. Habrá que ver cómo le dice a sus electores del campo lo de los aranceles de Trump. No nos desviemos: González Pons ha dado un saludable grito de alarma y sus conmilitones dicen que es solo una opinión personal, lo que en fino quiere decir este no representa a nadie y como se aburre se pone a escribir gilipolleces.

Alguien piensa en el PP, lo pone por escrito y se gana una reprimenda. Escribir no es llorar es bronquear. O que te bronqueen. Salvo si eres Broncano.

Ignoramos si Feijóo va a escribir una carta al director puteando a Pons, que es lo que los lectores de toda la vida, con elegancia, hacían cuando un columnista los ponía de los nervios. Ahora se manda a la jauría tuitera a que dentellee, ladre y muerda sin piedad.

Trump es mío. No, no, mío, mío, solo mío. Mi tesoooro, braman unos y otros mientras él nos ignora a todos si es que sabe de nuestra existencia. Tal vez González Pons haya entrado en el ránking de "Lo más leído" y ahora se lo disputen los directores de periódicos, siempre ávidos de columneros que puedan generar muchos pinchazos. Muchos clics, mucha audiencia. Lo próximo que debería escribir ya este destacado miembro, por derecho propio, de la Cofradía de la Columna, es un artículo sobre Núñez Feijóo. Pero diciendo lo que realmente piensa.

