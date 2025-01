Recordando a Carmen Gómez Ojea

En 1981 se le concedió el premio Eugenio Nadal de literatura a la asturiana Carmen Gómez Ojea, quien murió en 2022, a los 77 años. La obra premiada llevaba como título "Cantiga de Agüero". Unos días antes le habían concedido en Oviedo el premio El Tigre Juan, de novela corta, por su obra "Otras mujeres y Fabia". Pero lo que realmente me llamó la atención al saberlo fue que, en ese momento ya era madre de cinco retoños, a sus 36 años, y que, el año anterior se presentó a otros trece concursos; pero en lugar de desalentarse por los repetidos fracasos, continuó luchando y acudiendo a concursos literarios. Porque es cierto que hace falta un coraje nada usual para seguir creyendo en uno mismo y en la propia obra después de trece desencantos. Y hace falta, también, continuar creyendo en la honradez de los demás para no refugiarse tras tantos intentos, tras esas fáciles fórmulas de "en este mundo todo es trampa", o de "el que tiene padrino se bautiza".

Lo cierto es que, cuanto más avanzo en la vida más admiro las virtudes pasivas del ser humano. De joven, yo valoraba por encima de todo el genio, la fuerza creadora, la inteligencia apasionada. Con los años acumulados que, además de canas aportan experiencia, valoro muy por encima la paciencia, la constancia, el saber encajar los golpes, el don de mantener la esperanza y la alegría en medio de las dificultades.

Tal vez porque la vida me ha enseñado ya que es muy posible el primer triunfo fulgurante y casual, pero que ninguna obra verdaderamente grande y sólida se construye si no es contra corriente, terca y tozudamente. Ninguno de los genios que admiro construyó su obra desde la facilidad. Los más lo hicieron entre tormentas y tuvieron que invertir más tiempo en combatir las adversidades que en crear. Incluso, probablemente, nunca hubieran creado de no haberles sacudido tantas adversidades.

Estoy pensando en estos momentos en Teilhard de Chardin, que tuvo el infinito coraje de escribir veinte, treinta volúmenes sin lograr publicar en vida uno solo. ¿Pudo al menos, soñar o imaginarse que hoy se multiplicarían sus ediciones traducidas a veinte idiomas?

Lo mismo podríamos decir de Mozart. Por ejemplo, su sonata 545 fue compuesta dos días después de que muriera "de hambre" una de sus hijas, mientras su esposa, en un balneario, le ponía en ridículo coqueteando con todos los que se ganaban la vida mejor que él; mientras, Mozart, hambriento, acudía a las casas de los pudientes y se llenaba los bolsillos de croquetas y bocadillos para poder comer en los días siguientes.

Todos recordamos al pintor impresionista Vincent van Gogh, quien a su muerte a los 37 años ya había pintado unos 900 cuadros y realizado unos 1.600 dibujos, pero, sin embargo sólo vendió unas pocas obras en vida, entre ellas "El viñedo rojo", realizada en Arlés durante su etapa en la Provenza francesa.

Todo lo anterior viene a cuento para decirle, estimado lector que, nuestra escritora Carmen Gómez Ojea dedicó su vida profesional no solo a la novela sino, también a la poesía, al cuento y a la literatura infantil. Su pluma se labró en campos variopintos y, en todos sobresalió. También fue una articulista comprometida en LA NUEVA ESPAÑA.

Se le concedió en 2010, por el Ayuntamiento de Gijón, la Medalla de Plata de la ciudad, y la Medalla de Plata del Principado de Asturias en 2013. Merece la pena tenerla bien en cuenta y resucitar su lectura, si es que alguna vez se desvaneció. Le aseguro, estimado lector, que no le defraudará.

