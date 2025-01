Llega siempre un momento en el que te parece que eres más listo que tus padres, por supuesto. No llega para siempre. Irrumpe y se va. Por supuesto, más tarde vuelve. Si hay suerte, con el tiempo otra vez se esfuma. La primera vez que sospechas que les das mil vueltas a tus padres, y que puedes ya empezar a decirles cómo funcionan las cosas, tienes ocho o nueve años. No hay mes que mi hija no me diga "Tú no sabes". Me lo tomo bien. En parte, porque a veces, en efecto, no sé. Otras solo tengo que esperar a que ella se equivoque y la realidad evidencie quién sabe y quién no.

Pero la semana pasada las cosas siguieron derroteros nuevos e inesperados. El jueves Helena se trajo a casa deberes de matemáticas. Eran doce divisiones por dos cifras. Como apenas llevaba tres semanas trabajándolas, intentaba aún hacerse con la mecánica. Me presté a ayudarla, porque me pareció que se atascaba. Además, acababa de llegar del entrenamiento de atletismo y estaba cansada. Previamente, me vi un par de tutoriales en YouTube para refrescar la memoria. Empezó a sonarme todo enseguida: dividendo, divisor, cociente, resto. Resurgí, digamos, de mis cenizas.

Me sentí muy satisfecho de mi aportación, para qué ocultarlo. "Buen trabajo, cariño", le dije cuando acabamos, y aprovechando esa euforia, hicimos la cena, leímos un cómic en la cama, y nos quedamos dormidos. Lo de todos los días, pero con ganas. Al día siguiente, cuando regresó del colegio y se puso con los deberes de Lengua, yo aproveché para espiar la libreta de matemáticas. Todas las divisiones en las que le había echado una mano estaban mal. Pero es que no se salvó ni una. En cambio, las que hizo por su cuenta, estaban bien. Pero, ¿qué falló? Me quedé como si me hubiese alcanzado un puñetazo en el mentón. Tuve que apartar la libreta porque todas aquellas correcciones con rotulador rojo –además eso, rotulador rojo, del que nunca te repones– me hacían daño a la vista. Agradecía mucho que Helena no me dijese "¿Ves como tú no sabes?".

Suscríbete para seguir leyendo