No se llamaba Ignacio, sino donignacio. Y algunos le poníamos un nuevo don delante, por su porte y personalidad. El profesor De la Concha Martínez formaba parte de aquella universidad en la que para ser catedrático no era necesario acumular publicaciones valoradas al peso. Ni participar en ningún club de citas, que no es lo que pudieran pensar, sino una red clientelar en la que unos autores se mencionan entre sí para que sus trabajos alcancen "impacto", un peculiar término sacado de la manga por esos imaginativos artistas del mercado acreditador académico. Don donignacio no publicó demasiado, pero lo que hizo era de relieve.

Le apasionaba disfrutar del pasado visitando las huellas que aún se conservaban. De ahí que le diera por concebir un seminario de itinerarios históricos, que hacía rodar de vez en cuando por lugares significativos de España un autobús repleto de asturianos de lo más variopinto. Como era un señor medieval, le cedió con espíritu hidalgo su cátedra a Prieto Bances cuando este retornó tras su depuración, marchándose a Valencia. Y fue un apasionado de América, que recorrió de norte a sur, aunque en Argentina debía presentarse siempre como Ignacio de la C. Martínez, por motivos obvios. En la Universidad de Salamanca coincidió con algunos inquietos de su época, como Ruiz-Giménez. O con Tierno Galván, que le dedicaría una pullita en su autobiografía calificándole como "de aspecto no excesivamente convencional", para gran cabreo de don donignacio.

Con su inolvidable mujer, la extraordinaria latinista y escritora Julia Ibarra Pérez-Campoamor, y sus dos perrinos, se le solía ver Toreno arriba camino de Las Esclavas, envuelto en su abrigo de astracán. Madrugaba mucho, y te llamaba a primerísima hora los sábados para que le acompañaras resacoso a desayunar a una cafetería próxima a La Jirafa. O a tomar unos pastelillos de hojaldre al Moderno, en Tapia, que doña Julia le tenía prohibido ni tan siquiera oler. Allí te esperaba sepultado bajo una montaña de periódicos, que recortaba para su hemeroteca. Le apasionaba el café frío y sin azúcar, porque quería disfrutar solo de su sabor, una reminiscencia de su etapa americana. También le encantaba rodearse de estudiantes, incluso tras su jubilación, por la auténtica pasión que sentía por la enseñanza, nunca por lo que un desgraciado insinuó un buen día sin venir a cuento, dándoselas de interesante.

Entraba en la biblioteca del palacio de Liria como Pedro por su casa, gracias a su cercanía con los Alba. Y era asiduo de librerías de viejo madrileñas, en una de las cuales trabó amistad con el presidente Calvo-Sotelo, otro empedernido y cultísimo lector. Tuvo entre sus alumnos desde jefes de Estado centroamericanos a ministros españoles, pasando por destacadas figuras de la vida social, profesional, económica e intelectual. Como vicerrector propuso adquirir inmuebles en el antiguo para convertirlos en facultades, pretendiendo levantar un elegante campus urbano al estilo clásico, configurando las plazas como patios universitarios. No le hicieron ni caso, y perdimos entonces una oportunidad de oro para que el casco histórico ovetense luciera aún más, construyéndose en su lugar unos edificios sin ningún atractivo en las afueras, que alguien pronto bautizó, con ácida mala leche, como "animalarios".

Este año se cumple un cuarto de siglo desde que donignacio nos dejó. Cada vez que recuerdo su adiós me viene a la memoria la canción "Amigo" de Roberto Carlos. Era la que estaba empeñado que sonase en su funeral. Y sobre todo la frase "es tu corazón una casa de puertas abiertas". Así era el del entrañable maestro De la Concha, un tipo genial e irrepetible del que vale la pena acordarse.

