Trump no puede con Trump

La desmesura sin contrapesos tiende a desmesurarse más, hasta llegar al límite de irresistibilidad de cualquier sistema. Trump debería dar gracias a la deidad del tipo que sea que le protege (del Dios que conocemos no puede tratarse) por ir poniendo en su camino resistencias y obstáculos: una jueza que le congela un desmantelamiento masivo de subsidios, una Reserva Federal que por ahora no se pliega, un BCE que tampoco, un inesperado invento chino que pone en crisis antes de nacer el gran salto que sus gorilas tecnológicos pretendían dar sobre nosotros con la I.A., cosas así. Pese a que esos frenos lo ayuden a no disparatar más, su genio le puede, como al atribuir el terrible accidente aéreo sobre el Potomac a la política de diversidad e inclusión de Biden. Así que mientras no pueda con la desmesura lo sufriremos pero nada estará perdido, pues en USA hay todavía más cuerdos que locos.

