Las mejoras en la salud en el mundo, en riesgo

Entonces parecía que el mundo estaba por hacer y que lo podíamos cambiar.

Era la década de 1960, el horror de la Segunda Guerra Mundial estaba casi olvidada y el estado de bienestar florecía Europa. América vivía con entusiasmo un crecimiento disparado y sentía la seguridad de ser la primera potencia, inviolable. Los jóvenes querían el poder. Lo expresó Jim Morrison: queremos el mundo, lo queremos y lo queremos ahora.

Kennedy había llegado a la Casa Blanca. Su discurso fresco y su aspecto de galán le hacían un héroe internacional. Recuerdo haber visto en un bar de Cangas de Onís un retrato suyo hecho con lanas. América lideraba del mundo en contraste con la oposición oscura de URSS. Ella había representado el sueño de la igualdad y la justicia social. Pero poco a poco una realidad sucia, cada vez más visible, resquebrajaba esa ilusión. La democracia liberal y el capitalismo triunfaba, un capitalismo moderado por el creciente estado de bienestar.

Kennedy llegó al poder con un discurso fresco que encandilaba incluso a los jóvenes que aspiraban a un orden nuevo. Para ellos, para fomentar su compromiso con la justicia social, creó los Cuerpo de Paz. Todo ocurrió por un azar que se nutrió de ese compromiso que Kennedy tenía con la paz mundial. Y con la necesidad que veía de frenar el comunismo mediante el desarrollo. Fue en un discurso improvisado en la Universidad de Michigan en la madrugada del 14 de octubre de 1960. Dirigiéndose a una multitud de más de 10.000 estudiantes que había esperado hasta altas horas de la noche, Kennedy lanzó un desafío: "¿Cuántos de ustedes están dispuestos a trabajar en el Servicio Exterior y pasar sus vidas viajando por el mundo? De su voluntad de contribuir con parte de su vida a esos países, creo que dependerá la respuesta a si una sociedad libre puede competir. ¡Creo que puede! Y creo que los estadounidenses están dispuestos a contribuir".

En marzo 1961 se crean los cuerpos de paz y en agosto, 51 jóvenes se desplazaron a Ghana y Tanganica. Antes habían recibido un curso de formación. Al final del año había 11000 peticiones; 900 voluntarios, casi todos universitarios, trabajaban en 16 países. Los Cuerpo de Paz tenían tres objetivos, uno de desarrollo, dos de compresión mutua, entre los estadounidenses y los pueblos receptores. La idea es que, si nos conocemos, si entendemos a los otros, la paz será más duradera. Así había nacido el programa American Field Service que tuve la suerte de disfrutar en 1967. Esa organización, que había prestado apoyo con ambulancias en la primera guerra mundial, pensó que la forma de evitar otras era invitando a pasar un año a jóvenes de todo el mundo a vivir con una familia americana y asistir cono estudiante al instituto. Creo que ese año fuimos unos 700 de múltiples países, desde Le Soto hasta Japón.

Aquel día yo esperaba en la cola para recoger mi merienda, un bocadillo de sardinas en aceite que odiaba. Mataron a Kennedy dijo un compañero. Niños como éramos, sentimos una desolación, una orfandad que me parece inexplicable. Años más tarde supe que, además de ser una persona inspiradora con frases formidables "no preguntes que puede hacer tu país por ti, piensa qué puede hacer tú por él" había creado la poderosa USAID, agencia americana de ayuda al desarrollo. Era una nueva muestra de su compromiso con un mundo más libre, más justo. Y también con un mundo rendido a la paz americana, un mundo cada vez más dependiente de EE UU económica y culturalmente. En este caso, como en tantos, los medios (ayuda al desarrollo) justifican el fin: un nuevo orden imperial donde no es solo la fuerza la que domina.

La agencia tuvo en 2024 un presupuesto de 22000 millones de €. La mejora en la salud era, hasta ahora, una de sus prioridades. Ha sido un actor principal en la erradicación de la viruela, protagonista en la lucha contra el sida, la tuberculosis, la malaria… ha extendido la vacunación infantil y sus programas de mejora de la atención materno infantil han contribuido netamente a la reducción de la mortalidad. Tenemos mejor salud en el mundo en buena parte gracias a USAID.

Trump acaba de emitir una orden de suspender la mayor parte de las actividades de USAID con el propósito de reorganizarla y sobre todo, adelgazarla. Ya había retirado el apoyo económico a la OMS.

Suscríbete para seguir leyendo