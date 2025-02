En las pasadas navidades se estrenaron películas interesantes pero ninguna tan poderosa en su discurso y puesta en escena como la "Parthenope" de Paolo Sorrentino. Hacía tiempo que no sentía esa revolución emocional que llaman "síndrome de Stendhal", que es lo que sucede cuando la belleza nos hiere.

Pero saltó la sorpresa. Y al cine llegaron "The holdovers", "Los que se quedan", una gran película, estimulante pero una película tranquila y austera. Tiene un buen guión y una prodigiosa recreación del lugar donde suceden los hechos: la acción sucede en 1970, en un elitista colegio de secundaria de las afueras de Boston. El argumento de la película que dirige Alexander Payne no es complicado: llegan las navidades al instituto y todo el mundo se larga fuera menos tres personas que no pueden irse de aquel edificio rodeado por landas cubiertas de nieve. Los que se quedan son los que no han podido escapar hacia destinos vacacionales con sus familias. Se queda el profesor Hunham, cascarrabias y detestado, que imparte Historia Clásica y ha sido sancionado por la dirección por no haber querido aprobar al hijo de uno de los mayores donantes del colegio. El profesor Hunham, majestuoso Paul Giamatti, es un alcohólico y padece "trimetilaminuria" o síndrome del olor a pescado, que es a lo que huelen su sudor, su aliento y su orina por un fallo en su metabolismo.

Con Hunham se queda la cocinera, Mary, que acaba de perder a su único hijo en Vietnam y que siente que irse lejos del lugar donde su hijo creció sería traicionar su recuerdo. Y el tercero de los que se quedan es uno de los estudiantes con fama de extraño y difícil: Angus Tully, que no tiene donde ir porque su madre acaba de casarse por segunda vez y se va de luna de miel con su nueva pareja, tras dejar al padre de Angus, que padece una esquizofrenia, ingresado en un centro psiquiátrico. El profesor Hunham, la cocinera Mary y el alumno Angus. El trío que se enfrenta a pasar un par de semanas compartiendo esos momentos tan peculiares que llegan con las navidades sin conocerse apenas. Las que se barruntaban como navidades infernales se convierten de una forma muy chejoviana en unos días inolvidables. Los tres tendrán tiempo de conocerse, de contarse sus pasados y los secretos personales que han marcado sus vidas. Esos días en la Academia Barton, esas tres personas entre conversaciones y paseos por Boston aprenden lo que es la sinceridad, la amistad, la familia, la bondad del ser humano y el poder que tiene el perdón, sobre todo, al otorgarlo. Su comportamiento se asemeja a lo que debiera una sociedad ideal: aquella en la que nuestros valores coinciden con nuestros actos. El final de la película ni es triste ni es feliz ni está cantado.

Leyendo algunas entrevistas con su director, creo que el título debiera haber sido el contrario: "Los que se van". Porque los que se quedan son los que cambian, los que tienen experiencias inesperadas e impactantes y los que más disfrutan de un ambiente familiar, pero alejado de las convenciones a que obligan las navidades. En cambio, a su regreso, el resto del alumnado sigue siendo el mismo de siempre, con un comportamiento asimilable al de un rebaño de ovejas. O sea, "Los que se quedan" son los que han crecido. Los que se apartaron del río y del ruido social, son los que mejor han aprovechado el tiempo.

"Los que se quedan", comedia agridulce, es una poderosa reflexión sobre nuestro mundo, sobre esta cárcel social que se teje entre Internet, el Big Data y la Inteligencia Artificial.

En estos tiempos hay que fugarse a ratos. Una convivencia continuada en una ciudad nos condena a dejar de ser nosotros para cumplir nuestro papel en la comedia social. Esto no es nuevo. Ya lo escribió Petrarca, que se escondió para poder escribir; luego Rousseau, Tolstoi, Proust han sido grandes fuguistas. Y una fuga, que es una huida corta, no es una cobardía, no es una rendición. El sociólogo francés Rémy Oudghiri, algo experto, se ratifica en que "para ser, tienes que dejar de ser muchedumbre". Y escribe: "La huida tal vez sea la forma de compromiso que mejor se adapta a nuestra época. Quizá mañana sea una de las pocas maneras de no hacer trampas, de no engañar. Cuando el planeta haya sido reducido a coordenadas geolocalizables y esté saturado de proliferantes tecnologías, ¿qué quedará de nuestro sentido de la intimidad, la verdad personal, la autenticidad?".

Todo esto que cuenta Oudghiri, lo explicó el francés Henri Laborit, médico cirujano de la Marina francesa, que en 1952 descubrió que la "clorpromazina" usada como tranquilizante con los soldados que operaba en el frente también quitaba los delirios y las alucinaciones. Así pues, fue un cirujano francés quién descubrió el primer neuroléptico, el Largactil, que cambió el curso y pronóstico de millones de enfermos mentales.

Es una pena que la obra de Henri Laborit no esté traducida al castellano en su totalidad. Y que se vea tan poco "Mi tío de América" (1980), la película que protagonizó dirigido por Alain Resnais.

Laborit, tras acabar la guerra, se centró en la etología. En 1976 concretó sus años de experimentos con animales. Sus trabajos implican al sistema de estrés y al sistema inmunitario.

Para él, la huida era una condición del bienestar. En su "Éloge de la fuite", 1976, explica que, para llevar una vida tranquila y equilibrada, al individuo le conviene buscar momentos en los que huir del mundo social. Y recuerda que se puede huir de varias formas: las drogas, la psicosis, el montañismo o la navegación en solitario, etc. Pero su forma de fuga favorita es la imaginación: "Todo individuo posee la facultad de aislarse del mundo social gracias a la imaginación y es una facultad inalienable. Por muy férreos que sean los mecanismos de control, ninguno puede impedir a un individuo que sueñe con un mundo que solo existe en su cabeza". Para Laborit, sea cual sea la posición que ocupemos en la sociedad, nadie es inmune de verse afectado por el estrés y sus consecuencias psicosomáticas. Y solo habría una manera de resistir a la presión psicológica y es recurriendo a la imaginación, nuestro gran refugio: cuanto más rico, amplio y diverso sea el mundo imaginario que hagamos, más fácil será sustraernos a las influencias exteriores.

Aunque no todos los seres humanos pueden ser artistas, escritores o músicos, la imaginación es el mejor baluarte frente a la realidad para todos. Porque para ser feliz en este mundo es tan importante estar en él como evitarlo.

Todo esto que Laborit contaba en 1976 es lo que reaparece en "Los que se quedan", esa maravillosa apuesta para incluir en nuestras vidas a dos guardianes del equilibrio psicofísico: la soledad y el silencio. Los intérpretes de "Los que se quedan" llegaron a este punto de forma fortuita. Pero pensando con calma: ¿qué otra cosa hizo la ebúrnea Parténope en Nápoles una vez que consiguió ser catedrática? ¿Acaso alguien supo más de su vida privada? ¿O que buscaba el actor al que da vida Guillaume Canet en la película "Fuera de temporada", paseando por las playas de Bretaña para acallar sus dolores anímicos con la dosis de soledad que la madurez reclama? n

