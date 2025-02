Sábado de lluvia con Marianne

Hacía mucho que no teníamos contacto. La conocí demasiado tarde, en 1987, cuando ella tenía algo más de 40 y yo un año y pico más, pero su voz enlatada llegaba a mí con hasta 20 años menos, cuando Marianne Faithfull empezaba a sospechar su caída a los infiernos y estaba en sazón para dar cuenta de la tragedia de la vida. Si alguien llega a la tuya tarde y de mala manera, en este caso aplanada en un recopilatorio de 16 canciones, no es lo mismo que haberla conocido a lo largo de su secuencia vital y artística, pero a cambio puedes pillar a la vez todas sus capas. Compartiendo con ella, en su homenaje, la mañana de ayer, de las 16 se me enredó en la cabeza el temblor profundo de su voz en "Sister Morphine", y jugué a adivinar las frases que eran de ella, logrando luego en los juzgados que Mick Jagger, quien miserablemente se la negaba, le reconociera la coautoría, junto a Keith Richards.

