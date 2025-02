De vinos, dolencias y espejos

Busco mi esquina del bar a la hora del vino. Dios nos cría y nos juntamos. Poco a poco se puebla la taberna de células tertulianas que abordan temas variopintos: los de la política con la polarización por bandera son los más beligerantes y altisonantes se ponen a caer de un burro al estilo Congreso de los Diputados; los del Real Madrid y el Barça aburren a las piedras. La tertulia de mi esquina es única. Os digo. ¡Vaya afición que tiene la peña! Llega Joselín, hoy cojeando. Saludo: Hola, chaval. Sí, me responde, chaval, chaval con una ciática de tres pares. Pero, y eso, le digo, salvas que del corazón estás bien y no como yo con mi cardiopatía isquémica. Calla, por Dios, la prefiero, tú no sabes lo que es una hernia de disco, no una, sino dos, entre L-4 y L-5, y L-5 y L-6, que no siento la pata de puro dolor, en la RMN se ve el disco saliendo por el agujero y estrangulando al nervio cosa mala, y de operar tururú, que operen a su madre. El tercero en discordia, Manolín, pilló lo último. Este se caracteriza porque siempre comparte tu dolencia en versión corregida y aumentada. Cuando hablas con él de lo tuyo tienes la impresión de mirarte en un espejo de aumento. Hizo su diagnóstico: eso tuyo es una pijada, lo jodido, lo jodido de verdad es lo mío, además de la hernia, tengo el canal medular estenótico, estrecho, para entendernos, y eso no tiene arreglo, lo dijo el especialista y lo vi en internet, y no digo el pronóstico por no amargaros el rioja. Pedimos otra pinta de vino de lo bueno, a 3 euros la copa. No sé dónde vamos a parar con estos precios. A mí estos no me callan. Bueno, bueno, lo vuestro es cosa de huesos, de chapa, y de eso, que yo sepa no se muere, sin embargo, la coronaria si se pone gilipollas te gripa el motor y vas de viaje sin tiempo siquiera de hacer la maleta. Vi a Monchín, el camarero, con ganas de meter baza. Y la metió: no sé de qué vos quejáis, jubiletas, ahí tan guapos, que si os duele algo quedáis en casina, les dais al Neflix y a otra cosa, pero no es mi caso, con los meniscos hechos papilla y echar una ojeada, veis cómo tengo el patio, corre paquí pallá pacullá, rabiando de dolor, me caen las lágrimas. Joselín le recomendó que pillara la baja. Y él lo miró desafiante, displicente le soltó: sí, y la alta. Con la tercera ronda nos ocupamos del desastre que reina en nuestra sanidad: Joselín lleva 6 meses esperando la consulta al dermatólogo, Manolín un año para la colonoscopia y yo me callo. Despedida y cierre. Mañana sacaré a relucir mi colon irritable.

