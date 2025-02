Alfonso II el Casto, peregrino en Compostela

El rey que pasa por ser "el primer peregrino" del Camino de Santiago, su valedor y benefactor, el que hizo de Oviedo capital de su Corte regia en un lejano siglo IX tiene en la plaza más bella de nuestra ciudad, al lado de la Catedral imponente de torre única, la escultura que lo inmortaliza sobre alto pedestal. Es una obra de 1942, esculpida por Víctor Hevia Granda, y se sitúa fuera del jardín enrejado de los otros reyes de la dinastía asturiana, obras también de excelentes artistas. La plaza, hoy diáfana y exenta de las casas que la poblaron en otro tiempo, lleva su real nombre. La estatua de Alfonso II el Casto es punto de referencia ineludible para los carbayones y los que no lo son vengan de donde vengan.

Hay otra, réplica de esta, en la meca de la peregrinación jacobea, en Santiago de Compostela, muy cerca de la Catedral del Apóstol, en una placita que el gallego melodioso denomina praza de Entrepraciñas. Fue al parecer regalada a la ciudad gallega en 1965 por Asturias, como recuerdo a la labor del Casto en favor del Camino de Santiago. Está en pleno casco antiguo, donde abundan las leyendas de tiempos pasados, de "meigas y bruxas", y la vida estudiantil de ahora. Casi pegada la Facultad de Geografía e Historia, como corresponde.

La de aquí, con monarca de gesto sereno y apacible, mano en el corazón y escudo en reposo, soporta con cristiana resignación la mirada de los grupos de turistas con guías que cuentan su vida, los vermús masivos hasta el colapso y las copas nocturnas o los viajeros y paseantes despistados que le confunden con Pelayo el guerrero. Pero poco tiene que ver con el que en Covadonga dio batalla y que dentro del llamado Jardín de los Reyes Caudillos se aferra con decidida ferocidad a la espada que empuñó en la guerra. En la leyenda que dejaron, Pelayo y Alfonso II se nos antojan muy distintos. A la efigie del Casto de hoy le hace falta tal vez un cincelado más profundo de su leyenda (Alfonso II, rey de Asturias, 791-842), que el tiempo ha desdibujado y facilitaría su identificación. A los reyes del Jardín, al menos cartel que los dé a conocer a los curiosos.

El Alfonso II que en escultura ha quedado como peregrino eterno en la ciudad de Santiago de Compostela, en la placita vieja, precisa un arreglo algo mayor, pues está casi oculto y sin limpiar; las placas que recuerdan su entrega, hermanamiento de primos-hermanos gallegos y asturianos, y el escudo ovetense, Cruz de los Ángeles, aparecen desaliñados. Sería bueno enlucirlos, pues incluso en páginas de turismo local de allí se le reconoce al rey asturiano ser "figura importante para la historia de la ciudad, ya que avaló al obispo Teodomiro cuando descubrió e identificó los restos del apóstol Santiago en el pueblo cercano de Iria Flavia".

Y cierto es que fue un rey clave. Alfonso II (c. 761- 842) no tuvo una vida fácil ni, aunque apodado el Casto y representado con gesto beatífico, era un santo si a sus hechos nos ceñimos. Puede que sí fuera casto si hemos de creer que tal condición va inherente a la "falta de trato con féminas", cosa harto dudosa. Independientemente de su valía reconquistadora, todas las biografías le atribuyen como mérito relevante que "en su tiempo se descubrió la tumba del Apóstol Santiago en Compostela". Como aspirante al trono contó con los apoyos desde niño de su tía Adosinda, esposa del rey Silo, pero las conspiraciones le arrebataron la sucesión en el 783. Se exilió con su familia paterna fuera de Asturias y volvió para ser proclamado rey en el 791; lo fue hasta su muerte, mucho tiempo. Afianzó el reino en Galicia, Asturias y Cantabria, realizó incursiones en Portugal o en la cuenca de Duero; estableció contactos con la corte de Carlomagno, lo que dio relevancia a su reinado, e impulsó la lucha contra las herejías. El mundo cristiano del momento, enfrentado al poderío musulmán que se enseñoreaba de la mayor parte de la Península Ibérica, le debe un ambicioso proyecto repoblador amparado en el camino de peregrinación que se abrió en su mandato.

Hace años Oviedo exhibe como marca "origen del Camino" en todo tipo de vallas, anuncios y dispositivos. Aspira a ser en unos años "Capital Europea de la Cultura", y si méritos no le faltan, trabajo para ponerlos en valor, tampoco. La figura de Alfonso II mantiene su relieve, aunque con ella haya muchas más. El primer peregrino y su camino primitivo tienen relevancia como lo demuestran las misas, las fiestas, las rutas y las representaciones teatralizadas que se inspiran en su nombre. Es cosa sabida la necesidad de dotar a la ciudad de un albergue de peregrinos emblemático que los muros venerables de "las Pelayas" ofrecerían mejor que nadie a la sombra del rey protector y en ello se anda.

El indudable valor del Camino en el pasado y en el presente fue clave en la concesión en el año 2004 del entonces premio "Príncipe de Asturias" de la Concordia. Con sus rutas diversas fue la red de autopistas que articularon el territorio medieval y, aunque se centró la repoblación al sur de los montes que nos alejaban de la meseta, la idea de que aquí estuvo el principio, quedó reafirmada con un eslogan turístico (que no es invento de hoy) de hace siglos proclamando la preeminencia asturiana para incentivar las visitas: "Quien va a Santiago y no al Salvador visita al Criado y deja al Señor". No estaría de más que quien vaya a Santiago, "despacito y caminando" ,como decía la canción, sea recibido por un rey bien ataviado, que don Alfonso II se lo merece. Es un trocito de Asturias y de su historia en una ciudad por la que sin duda hizo mucho.

