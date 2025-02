La comedia de los enredos

Estos días habrán asistido a una comedia que, por lo menos, les habrá producido alguna sonrisa. El 22 de enero, Javier Vegas (es ese el nombre con el que el diputado se ha registrado en la Xunta Xeneral), en representación de Convocatoria por Asturias, anunció que su grupo y el PSOE presentarían una proposición no de ley que incorporaría subidas de tributos, a fin de propiciar una reforma que calificó como "más justa y más de izquierdas". La propuesta acordada, según el propio Javier Vegas, vendría a ser el pago a un "sacrificio" que su grupo hubo de realizar en la votación de los presupuestos. Covadonga Tomé, representante de sí misma, se sumó de inmediato y con entusiasmo a la propuesta.

Ahora bien, al día siguiente el consejero de Hacienda afirmaba por teléfono a las patronales –que parecían las más amenazadas por las explicaciones de don Javier Vegas– que "no habrá una subida de impuestos y que las actuaciones del Gobierno se limitarán estrictamente a lo recogido en el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones". Y el mismo día, el Presidente, don Adrián, aseveró que "no hay ningún pacto sobre nuevos impuestos" y que "no estamos en ese momento; no se trata de crear nuevos impuestos ni hay ningún acuerdo al respecto. Lo que hay es un diálogo franco, sereno y sincero entre los dos partidos que apoyan al Gobierno para tener una vía fiscal justa", palabras, por cierto, de una confusión tan oscura que admiraría el mismo oráculo de Delfos.

El día 25, sábado, volvía a insistir el portavoz de Convocatoria, don Javier. Aseveraba que el "acuerdo para profundizar en el modelo fiscal progresivo" estaba "consolidado" y que daba tiempo a los socialistas "para que lo digirieran".

No se rían mucho, y no se engañen. No se engañan entre ellos, es cierto, es a ustedes a quienes pretenden engañar. n

Suscríbete para seguir leyendo