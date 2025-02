El corrido de "Los Tigres del Norte"

"Somos más americanos que el hijo de anglosajón". Supongo que "Los Tigres del Norte" quedarán vetados para actuar en los Estados Unidos. Su corrido, de hace unos años, parece que hace furor hoy en los barrios de inmigrantes de muchas ciudades norteamericanas. "Quiero recordarle al gringo que yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió", cantan estos mejicanos (con J), que añaden: "Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara… y me llaman invasor". Frente a la alianza Trump/Musk poco podrá hacer este grupo de músicos que señalan "Nos quitaron ocho estados" (dicen por este orden, Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, California, Nevada, Utah y Wyoming), añaden "Soy extranjero en mi tierra, y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador" y terminan su canción con versos machacones: "Soy de todos los colores y de todos los oficios" y "Aunque le duela al vecino, somos más americanos, que todititos los gringos".

La música no parece ser el fuerte del poderoso cluster alrededor de Donald Trump, pero quizá tengan esos tigres más fuerza que las tendencias recientes de la presidencia europea. Alguien ha dicho que parece que "la música –de hoy– se va alejando de la música". Oigan, porque en la Unión Europea suenan unos tambores parecidos: crecen los muros, los centros de deportación "externos", los controles en las fronteras interiores, los acuerdos con regímenes con escaso respeto por los derechos humanos para que formen un escudo que impida la llegada a quienes intentan alcanzar Europa… La Unión Europea se va blindando, con el auge de la ultraderecha, ante la inmigración y parece hacer desaparecer el ya histórico derecho de asilo.

Claro que en Europa no llegamos a tanto como el ¿inquilino? de la Casa Blanca. Donald Trump ya compara a los necesarios inmigrantes con peligrosos e innombrables terroristas. A los que no pueda expulsar "legalmente" los encerrará en Guantánamo, donde aún quedan innombrables sin sentencia, capturados por el mundo como si fuese territorio estadounidense. Ojos que no ven, norteamericano que no siente. Norteameriano, digamos, rico, que quizá pueda contratar a algún obrero de los desocupados de Detroit, la gran ciudad declarada en quiebra tras el derrumbe de la industria automovilística, porque parece que todavía quedan operarios sin colocar.

Y hablando de música, la hoy fantasmagórica ciudad del estado de Michigan, es conocida en Estados Unidos no solamente por su caída industria sino también por sus contribuciones a la música y por sus murales, una gran exposición pública de arte, de arquitectura y de diseño, de frescos del artista, precisamente mexicano, Diego Rivera. Este gran pintor no tuvo que cantar las estrofas de "Los Tigres del Norte", que comenzaban su corrido así: "Ya me gritaron mil veces que regrese a mi tierra porque aquí no quepo yo".

Aunque la expulsión de los inmigrantes no solamente significa una desgracia para quienes realizan los trabajos que no quieren hacer los legales norteamericanos. Según diversos análisis de expertos economistas, la masiva deportación provocaría una caída del Producto Interior Bruto (PIB) anual desde un cuatro a un siete por ciento, es decir, unas pérdidas que podrían llegar a cerca de 1,7 billones de dólares anuales. Cifras que superan las de la depresión entre 2007 y 2009. Sobre todo afectaría a California y otros estados ricos como Texas, donde abundan los inmigrantes indocumentados. En fin, el poder del presidente Trump es tan potente que soporta contradicciones como la de tener como asesor económico al multimillonario magnate Elon Musk, su mayor apoyo en la campaña electoral, que fabrica parte de sus coches en denostadas factorías chinas.

