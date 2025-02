Este muerto está muy vivo

Es incuestionable que Franco está de moda. Más presente que nunca, a lo José Antonio en la memoria de los viejos camisas viejas. Pedigrí para nostálgicos, como la gira final de Joaquín Sabina. Y un lujo que se nos concede a los que ya nacimos después del 75 y no pudimos ser contemporáneos de aquella evitable y larga agonía y ese país de luto y miedo. Un último vals, amigos.

En este año 2025 que alborea, el Gobierno, dispuesto a rematar por fin la Guerra Civil para que esta vez la balanza se incline del lado correcto, dedicará al difunto dictador un centenar de actos para celebrar que hace medio siglo (más de lo que estuvo al frente el país) murió de flebitis en la cama de un hospital de la Seguridad Social.

El franquismo funciona hoy como proyección de todas las neuras de una sociedad de ansiolíticos que tiene que buscar en el pasado las sombras que acechan con peligro en la actualidad. Vuelve Franco como volvió Nosferatu a los cines, porque los iconos del mal en la cultura popular conviene rentabilizarlos de vez en cuando. Sacarlos de paseo, hacer caja y volverlos a guardar en la ídem.

Mover el espantajo del dictador sale rentable al Gobierno socialista, con esa solemne falta de vergüenza tan caracterísitca, ese rictus socarrón, entre jocoso y cínico, que nos otorga Sánchez de vez en cuando, en esas intervenciones en la que se regodea de su impune desfachatez. Se gusta y lo disfruta. "Os vamos a dar antifranquismo de garrafón hasta en el carnet de identidad", piensa, guasón, mientras se dispone a convertir la Historia en un folclórico y esperpéntico acto de propaganda política.

Como el dictador lleva ya 50 años muerto (y los que le quedan, a este paso) la izquierda sistémica que siempre se ha opuesto a él a posteriori (lanzada a moro muerto no se puede decir, por racista y políticamente incorrecto) nota un vacío de antagonista, y por eso necesita llenar ese hueco inventándose burdos sucedáneos. Lo que no deja de ser un empeño paródico. Hay algo bochornoso y degradante en la contemplación de gente ya bien criada, con sus 30 o 40 tacos y canas en las gónadas, etiquetando todo lo que se salga de su raquítico marco mental como ultraderecha, fascismo, muro, fango. Al tratarse de pobres diablos con escaso vocabulario y nula capacidad expresiva, no saben describir lo que sienten o lo que creen percibir, entonces todo es franquismo, facha, caca. Esa deposición de odio del que desprecia lo que ignora.

Y en este nuevo año tan intenso que se avecina, el énfasis con el que se recordará a Franco será directamente proporcional al interés por tapar bajo un vendaval de pútridos huesos del pasado la corrupción del presente. Y para acordonar en el rincón del franquismo a media España, es decir, PP y Vox, que no irán a los actos, y de paso colocar en ese eje del fascio al Rey, que ya no se escapa ni dando saltos. Lo tienen bien pensado.

Lo que no se puede negar es que a este país le han pillado la medida, todo el aparato de partido y sus mariachis mediáticos.

Cuando empezaron a salir (en tabloides digitales, decía el mastuerzo) las investigaciones sobre el caso de Begoñísima, Sánchez se marcó una Carta a la Ciudadanía que conmovió a los espíritus más sensibles (hizo llorar a Almodóvar, con eso está todo dicho). Para colar una fuerte subida de impuesto el 1 de enero, dejó a la gente entretenida mordiendo el anzuelo del indescriptible aquelarre con dinero público de Puerta del Sol y obesa con estampita; y ahora que lo que queda en pie de la Justicia independiente cierra el círculo sobre los casos de corrupción de la PSOE y su entramado de mascarillas, maletas, malversación, meretrices y mamoneos varios, se sacan sus 100 actos contra el franquismo, de los que tenemos que sentirnos muy contentos y agradecidos, y darnos cuenta de todo lo que hemos ganado en libertad y prosperidad desde entonces, en gran medida por el buen hacer del Partido Socialista, 140 años de honradez.

