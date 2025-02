Como volver a casa

Carlos González Espina es editor literario

Este que les habla tuvo de joven sus pujos de letraherido. Por suerte, se rehabilitó a tiempo y, a modo de terapia ocupacional, se desempeñó durante algunas décadas en asuntos de más provecho y servicio que únicamente le obligaron al anodino cultivo de la prosa municipal y espesa. Pero como el diablo nunca duerme, no faltaron ocasiones para recaer en el artificioso entretenimiento de la literatura, aunque fuese de manera ocasional y solapada, es decir, con la redacción de algunos textos ajenos, prologuillos, solapas y contracubiertas para libros de la editorial familiar. El caso es que en este punto y hora, llegado como por ensalmo al trance de la jubilación, se ve uno de pronto liberado de la primera parte de la parte contratante y con el único horizonte a la vista de una tentadora ociosidad, inmensa y apacible como una playa del sur.

En estas ensoñaciones andaba yo, con las manos en los bolsillos y las defensas bajas, cuando a Ángeles Rivero le bastaron apenas cinco minutos de circunstancial conversación para removerme el gusanillo. Y eso que la última vez que habíamos hablado debió de ser allá por 1988 (sudaba yo entonces la gota gorda en la redacción del primer "A quemarropa" de la Semana Negra, y ella, a pesar de su juventud, aplicaba ya su dinamo al área de prensa del neonato evento). Pues nada, que Ángeles ha tenido ahora la ocurrencia de invitarme a colaborar con LA NUEVA ESPAÑA.

Ante cualquier reto o desconcierto los más sabios aconsejan pausa y reflexión. Pero, digámoslo sin rodeos, eso no va conmigo. Yo me aplico más al ejemplo y al seso derretido de don Quijote y su "¿Leoncitos a mí? ¿A mí leoncitos, y a tales horas? Pues ¡por Dios que han de ver esos señores que acá los envían si soy yo hombre que se espanta de leones!". Y es que, aunque uno siempre está dispuesto a aprender de los grandes hombres y de las grandes mujeres, sabe por experiencia propia que las ocasiones y las lecciones más valiosas de la vida llegan de quien y cuando menos te las esperas. Por ejemplo, la más cierta y profunda verdad que sé de mí mismo se le cayó desganadamente de los labios a la desconocida que me hizo un test piscotécnico para renovar el carné de conducir: "tiene usted tendencia a la precipitación". Le bastó minuto y medio para emitir tan certero diagnóstico, y basándolo únicamente en que me adelanté unas décimas de segundo a pulsar el botón de una especie de videojuego que consistía en esperar lo justo a que un punto negro en movimiento reapareciera tras un obstáculo que lo ocultaba brevemente a la vista.

Lección aprendida: tengo tendencia a la precipitación, es verdad. Así que, actuando en consecuencia, me apresuro y precipito a aceptar el reto de Ángeles Rivero para volver a ser "colaborador" de LA NUEVA ESPAÑA. Porque ya lo fui durante algún tiempo de su suplemento cultural, cuando en la "pecera" gobernaba Pedro Pablo Alonso y las colaboraciones había que llevarlas en mano o mandarlas por el Alsa, que ya nos parecía mucho adelanto y lo más parecido de entonces al correo electrónico.

De todos modos, lo cierto es que LA NUEVA ESPAÑA siempre fue para mí "el periódico". Durante mis primeros años de lector no conocí otro. Estaba suscrito mi güelu Silvino y a nuestra casa de Belonciu lo llevaba antes del mediodía Manolín el carteru, que tenía una pierna buena y una pata de palu en la que descansaba mientras me hacía un poco de rabiar para entregármelo, nunca antes de que yo le tuviera que pedir "el pedióricu" y él se riera de muy buena gana a mi costa.

De los muchísimos aprovechamientos que del periódico hacíamos entonces (no todos derivados de su lectura), conservo en mi memoria sentimental uno al que el transcurso de medio siglo no desdibujó. Sacaba por entregas LA NUEVA ESPAÑA un método de iniciación al francés, cuyas lecciones recortábamos puntualmente (conservo el mamotreto cosido de papeles amarillentos). Aquel curso estaba sincronizado con un espacio en una emisora de radio donde ponían las correspondientes lecciones con sus diálogos y provechosos ejemplos de frases y pronunciación. Pues bien, todos las mañanas, mi güelu dejaba sus ocupaciones y se plantaba puntualmente ante el radiocasete para grabármelas y que así pudiera yo escucharlas a la vuelta del instituto. Por lo que recuerdo, le daba entonces yo menos importancia al asunto que él, que creía estar contribuyendo con ello a labrarme un porvenir. Pero a mí empezaba ya a pasarme lo que a Cortadillo ("enfadome la vida estrecha de la aldea…") y, más que en agradecer con dedicación los favores recibidos, pensaba solo en el modo de alzar el vuelo.

En la administración de LA NUEVA ESPAÑA estuvo además mucho tiempo empleado mi querido padrino Pepe Cabrero, que en años de ovetenses estrecheces universitarias alguna vez me consiguió trabajillos remunerados para embuchar publicidad en el periódico del sábado, lo que había que hacer a toda prisa según iba escupiendo ejemplares la vieja rotativa, que aún se encontraba a espaldas mismas de la redacción. Allí esperaban la feliz resolución del embuchado las varias furgonetas que se encargaban de hacer el reparto nocturno.

Si bien se mira, entonces ya me hice "colaborador" de LA NUEVA ESPAÑA. Pues nada, a seguir colaborando. Muy agradecido por la confianza y a ver qué tal se nos da. Prometo no reincidir demasiado en este género de la autobiografía, que tan fatigoso se nos hace a todos cuando son los demás quienes lo practican y que tan interesante nos resulta cuando trata de nosotros mismos.

Suscríbete para seguir leyendo