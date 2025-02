"Ahora vamos a por Cisjordania"

Pedro Arcos es investigador del Oxford Public Health Research Group

Finalizada en seis meses la destrucción de Gaza, en total impunidad y sin ninguna acción significativa por parte de la comunidad internacional, Israel está dando el siguiente paso que es expandir su ocupación de Cisjordania. Para ello, usa los ataques de su ejército y la violencia de sus colonos. En sólo los diez primeros meses de 2024 ha habido más de 1.270 ataques de colonos judíos contra palestinos y Naciones Unidas estima que, en apenas un año (octubre 2023 - octubre 2024), 736 palestinos han sido asesinados en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

La violencia de los colonos judíos incluye además el incendio de viviendas, comercios y negocios, la destrucción de cultivos y el forzamiento del desplazamiento de comunidades. Es un tipo de guerra más discreta y mucho menos evidente que la brutal destrucción con bombas pesadas que Israel ha usado en Gaza, pero cuyo resultado será el mismo: violencia, intimidación y muerte, seguidas de la expulsión y ocupación.

Esta semana, a bordo del Air Force One, el flamante presidente Trump les ha dicho a los periodistas "Acabamos de limpiar todo eso. Ya sabes, a lo largo de los siglos ha tenido muchos, muchos conflictos, ese sitio. Y no sé, tiene que pasar algo". Luego, ha concluido diciendo "Ya que es un lugar de demolición lo mejor sería simplemente limpiar Gaza de palestinos". Todo un ejemplo de pragmatismo y desconocimiento ya que el conflicto no ha sido "a lo largo de los siglos", sino que realmente empezó con la publicación por Theodor Herzl del libro "El estado judío" en 1896. Por cierto, a Trump se le ha olvidado Cisjordania, aunque también es posible que su exigua educación formal no le permita saber de la existencia de Cisjordania.

Cisjordania cubre un área de 5,640 km² y el 87% de sus habitantes son palestinos. Después de la guerra árabe-israelí de 1948 quedó bajo control jordano, para ser ocupada por Israel en 1967 tras la Guerra de los Seis Días y que controla actualmente el 60% del territorio incluyendo gran parte de las tierras agrícolas, asentamientos israelíes y zonas bajo control militar.

Israel ha establecido más de 140 asentamientos en Cisjordania, y al menos 100 puestos avanzados no oficiales ("outposts"), ilegales incluso bajo la propia ley israelí, pero que reciben su total apoyo logístico y protección militar. Tanto los asentamientos oficiales como los puestos avanzados son considerados ilegales por la comunidad internacional, al haber sido construidos en territorios ocupados y violar el derecho internacional y los Convenios de Ginebra. Estos asentamientos han venido creciendo y actualmente hay en ellos unos 700.000 colonos israelíes que son un elemento esencial en el conflicto por sus actos violentos contra los palestinos, realizados con total impunidad y la aquiescencia del ejército israelí, y su efecto sobre la fragmentación del territorio.

Israel mantiene además el control total en Cisjordania sobre las principales carreteras, infraestructuras y recursos, como el acceso al agua. A partir de 2020 Israel inició planes para anexionar partes adicionales de Cisjordania y en 2023 legalizó nueve de los puestos de avanzada ilegales, mostrando su deseo claro de expansión de los asentamientos y ocupación de Cisjordania.

Desde octubre pasado Israel ha venido aumentado las restricciones a la libertad de circulación en Cisjordania y aplicado leyes y políticas de segregación, privación y desplazamiento forzado que intensifican el apartheid palestino. Según Amnistía Internacional, en el Néguev del sur de Israel, las fuerzas israelíes han continuado demoliendo casas y pueblos beduinos enteros. En Cisjordania, las operaciones policiales israelíes han sido las más letales desde 2005 con 110 niños palestinos asesinados y las detenciones de palestinos, sin cargos ni juicio (lo que eufemísticamente llaman detención "administrativa"), alcanzaron niveles récord. De los 10.200 palestinos que están actualmente presos en cárceles israelíes, más de un tercio no ha tenido juicio y casi todos han sido sometidos a la autoridad de tribunales militares, inlcuidos los niños y adolescentes.

Aprovechando el cese del fuego en Gaza hace unos días, Israel ha lanzado una importante operación militar en Cisjordania y se sospecha que colonos judíos han arrasado pueblos palestinos enteros. Mientras tanto, Donald Trump ha rescindido las sanciones del expresidente Joe Biden contra los colonos israelíes acusados de violencia en Cisjordania. La tremenda ironía es que el frágil alto al fuego, limitado a solo seis semanas, permitirá la liberación de docenas de rehenes a cambio de cientos de prisioneros palestinos, pero la mayoría de los Palestinos serán liberados en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, y podrán ser detenidos de nuevo cuando y cuantas veces Israel lo desee. Todo un ejemplo de economía circular.

