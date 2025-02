Las muchas caras del síndrome del quemado

Durante milenios los sanadores acudían a la magia, convocaban para curar los poderes de los seres sobrenaturales que regían los destinos del universo, seres caprichosos, regidos por códigos indescifrables a los que había que aplacar con ofrendas y sacrificios. Aun hoy en algunos lugares se invoca a los espíritus para que dominen la naturaleza cruel que les niega el agua o la vierte a raudales. Fueron las rencillas y envidias de los dioses las que provocaron la guerra de Troya, y cada acción, aunque no siempre lo saben esos héroes admirables, está provocada por ellos. Las culpas y los reconocimientos tenían que ver con la transgresión u observancia de las leyes que los humanos creían les habían dictado los dioses.

Supongo que no habrá sido de súbito, en el siglo V (a de C.) los filósofos griegos empiezan a descubrir las causas de los fenómenos en la naturaleza. Lo mismo que creían que ella era el ejemplo de armonía, pensaban que para estar sano el ser humano tenía que lograr el equilibrio: una proporción adecuada de los cuatro humores. Los médicos, que ya lo eran, tenían como propósito restablecerlo cuando por alguna causa, siempre natural, se quebraba. Así veían cómo las aguas estancadas, naturaleza rebelada, producían a los que las bebían diversas enfermedades.

Durante milenios los médicos tuvieron un poder casi sobrenatural sobre los pacientes: ellos decidían qué necesitaban y ellos satisfacían la necesidad identificada. El paciente era un ser pasivo, desprovisto de agencia, obligado a la obediencia. La libertad del profesional estaba moderada por su código ético, centrado en la relación única médico-paciente. Así fue durante milenios. Todavía a mediados del siglo pasado, cuando Robert Karasek investigó las consecuencias del desequilibrio demanda/control en la salud, los médicos se situaban en el cuadrante privilegiado de alta demanda y alto control. Cuando lo revisó a finales de siglo, la demanda había aumentado y el control había descendido. Empezamos a ver el síndrome del quemado.

El código ético se centraba únicamente en las obligaciones con el enfermo y se circunscribía al "primum non nocere" (lo primero es no hacer daño), que se atribuye a Hipócrates aunque hay pocas pruebas. Es creíble porque el corpus hipocrático se basaba en la restitución del equilibrio por medios naturales, la dieta entendida como forma de vida. Lo primero no dañar; lo segundo, ser prudente; lo tercero, sanar. Así debe ser, entonces y ahora, porque, aunque nos hayamos cargado de razón y tecnología todavía hay mucho que ignoramos.

Ese código, muy resumido aquí, hubo de modificarse para adaptarlo a la realidad actual. Ya no queremos un paciente pasivo, desprovisto del poder de regir su vida y su destino. Él o ella son los que tienen que tomar las decisiones, hasta donde quieran, cediendo consciente y voluntariamente su agencia al médico en la medida y durante el tiempo que decidan. Respetar la autonomía, preferencias y opiniones del paciente no es el único cambio. Tan importante es el reconocimiento del papel del médico en la sociedad, su responsabilidad con la salud pública, con el acceso equitativo a los servicios y con la gestión prudente de los recursos a fin de hacer solo lo que hay que hacer y hacerlo bien.

Ya no es una relación privada entre el profesional y el enfermo; ahora, casi siempre eso ocurre en el seno de una organización y cada uno de sus actos repercute en el conjunto. Esa realidad universal es la que hizo descender la capacidad de control a la vez que aumentaron las exigencias. La consecuencia es el síndrome del quemado.

Este es un aspecto que también se contempla en los códigos éticos actuales. El médico tiene la obligación de cuidar de su salud para estar sano en las tres esferas que tan bien definió la Organización Mundial de la Salud: la física, la mental y la social. Si no está sano, difícil será que establezca la necesaria empatía, escuche con atención las quejas del paciente, que se esfuerce en comprender, ordenar y clasificar el conjunto de signos y síntomas que configurarán su primera labor: hacer el diagnóstico.

Se podría decir que no es su responsabilidad mantener la salud en un medio que le agrede, que hacerlo es culpar a la víctima. Es así. Corresponde a la organización poner los medios para evitar ese desequilibrio entre demanda y control. Pero como en cualquier situación de distrés, pues eso es lo que ocurre, el individuo que lo sufre puede caer en sus garras y precipitarse cada vez más abajo en ese pozo de desconsuelo o buscar (mediante técnicas cognitivas conductuales, por ejemplo) la luz, las formas de manejar las circunstancias. Todos están bajo ese martillo pilón que los machaca, al menos uno de cada cuatro sufre un estrés que los supera, en algunos servicios y establecimientos, muchos más.

