Elogio del consenso

Una de las características más relevantes de estos extraños tiempos que nos están tocando vivir en nuestro país es la demolición incontrolada de uno de los principios más relevantes de todos los que constituyeron las bases de nuestra democracia, un valor que debía ser la piedra de bóveda de nuestro Estado de derecho, de nuestras instituciones y de nuestra legislación, especialmente la laboral. Me refiero, por supuesto, al consenso.

Un principio que se consagra en el artículo 37 de nuestra Constitución, que en su primer punto dice taxativamente que: "La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios". Es decir, otorga a los trabajadores y empresarios, a través de las organizaciones que los representan, la capacidad de fijar las normas básicas de convivencia dentro de sus empresas, y ha sido respetado por gobiernos de todos los colores políticos desde el comienzo de nuestra democracia, allá por la noche de los tiempos de 1978.

Un principio que, a pesar de haber sido la principal palanca de la paz social y laboral de nuestro país durante los últimos cuarenta años, ha sido desechado por el actual Gobierno de la nación como quien tira a la basura un mueble viejo. Con sus constantes subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral sin consenso con la patronal, no solo están poniendo en jaque a las pequeñas empresas y autónomos, sino que están creando un peligroso precedente que, sin duda, afectará a las relaciones entre empresarios y trabajadores durante los próximos años.

Y es que, si bien el Estado tiene la responsabilidad política de fijar ciertas condiciones laborales, incluida la regulación de la jornada máxima y el establecimiento de un SMI, la entrada del mismo como un elefante en una cacharrería, apoyando de forma permanente a una de las partes, supone no solo una ruptura del equilibrio y del valor del consenso, sino también un ataque a la línea de flotación de la negociación colectiva. Especialmente cuando, como está haciendo este Gobierno, se realiza de forma unilateral, continuada y desacomplejada.

Porque, además, no estamos hablando de una medida aislada (ojalá), sino de una reordenación total del mercado laboral que invade el espacio de la negociación entre empresarios y trabajadores, convirtiendo la negociación colectiva, que es el pilar fundamental de nuestro sistema de relaciones y resolución de conflictos, en un mero adorno sin valor real.

Si el Gobierno puede decidir –ya sea sin consenso o contando con el beneplácito de una sola de las partes— cuánto debe trabajar y cuánto debe cobrar un empleado en cualquier circunstancia, estamos ante una intervención sin precedentes que despoja a empresas y trabajadores de su capacidad de adaptación. Una intervención salvaje que, además, desincentiva a ambas partes, empresarios y trabajadores, a trabajar en la búsqueda de acuerdos, ya que es mucho más sencillo que los segundos, a la más mínima dificultad, llamen a Moncloa para que incline el terreno de juego a su favor.

Se dice que la subida del SMI y la reducción de la jornada laboral no afectan a las empresas. Hemos llegado a oír, incluso, que son buenas medidas para ellas. Sin embargo, esta afirmación choca con la realidad de nuestro tejido empresarial. No es una cuestión de opiniones, sino de datos. Realidades que, quizás, no se vean desde los hemiciclos, desde detrás de las pancartas o los atriles de los mítines.

¿Cuánto gana, de media, una microempresa en España? Muy pocos lo saben. Y ese es precisamente el problema: se legisla sin conocer la realidad de quienes generan la mayor parte del empleo en el país.

Los últimos datos de la Agencia Tributaria nos describen una dura realidad. La microempresa asturiana (1 a 9 trabajadores) tiene un resultado contable medio de 11.069 euros, después de facturar 345.032 euros. Su rentabilidad, un 3,7 %, es la más baja de todos los tamaños y territorios de España. Un 40 % tuvo un resultado contable 0 o negativo. Y dedican un 76,4% de su valor añadido bruto a gastos de personal, el porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas.

Pero… ¿qué ocurre cuando esa carga sigue aumentando sin alternativas? Que muchas de estas empresas están cerrando en silencio, sin grandes titulares, sin huelgas, sin manifestaciones. Simplemente desaparecen.

El problema no se limita a los empresarios. El 80% del territorio y una parte muy significativa de la población serán los que paguen esta fiesta. No serán las grandes corporaciones, sino los trabajadores menos cualificados, las zonas rurales y los pequeños negocios que no pueden absorber estos costes.

Algunos podrían argumentar que, a nivel macroeconómico, los datos mejorarán. Es posible. Pero la economía no puede gestionarse desde las cifras agregadas ignorando las realidades individuales. No es solo una cuestión demográfica o de adaptación al cambio; es que hay sectores enteros donde las empresas están perdiendo viabilidad por decisiones políticas que no tienen en cuenta su realidad operativa.

Podemos prever que, a medida que se implemente esta regulación total del mercado laboral, la economía se concentrará en grandes empresas, capaces de absorber los costes adicionales, mientras que pymes y autónomos serán expulsados del mercado. No es una teoría, es lo que ya reflejan los datos: en Asturias, la afiliación de autónomos sigue cayendo. En el último año, la región perdió 643 autónomos, situándose como la comunidad con peores niveles de afiliación. Sectores como el comercio (-493 autónomos), la agricultura (-353) o la hostelería (-98) son los más afectados. Hoy, tenemos menos empleados por cuenta propia que nunca.

El modelo económico que se está promoviendo pone en peligro la estructura productiva de muchas regiones y sectores clave. Asturias es industria, comercio, agricultura, hostelería, transporte, artesanía. Y si seguimos ahogando estos sectores, lo que estamos haciendo es empujar a más trabajadores a la precariedad o al desempleo, al tiempo que perdemos la esencia de lo que somos como región.

Las grandes compañías que hoy conocemos no nacieron como multinacionales. Empezaron siendo pequeños negocios que, con el tiempo, lograron expandirse. Pero si ponemos cada vez más trabas al emprendimiento, estamos cerrando la puerta a la innovación y a la creación de riqueza a largo plazo.

Debemos centrarnos en lograr más empresas, más grandes y más productivas, que sean capaces de pagar mejores salarios. Pero eso se logra con una estrategia clara de región, que apueste por la empresa, con una normativa facilitadora de la actividad, reduciendo barreras burocráticas, con una fiscalidad competitiva e invirtiendo en innovación. Facilitemos, en definitiva, la actividad y el emprendimiento, hagamos a nuestras empresas más competitivas y, así, mejorarán a la vez las condiciones de sus trabajadores y de todos los asturianos, pero no mediante la imposición.

Más allá del impacto económico, hay un problema estructural en la forma en que se están tomando estas decisiones: la falta de diálogo social. España ha basado su política laboral en la negociación entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, logrando así un equilibrio que permite avanzar en derechos sin poner en riesgo la competitividad. Sin embargo, las últimas medidas se han aprobado sin consenso con la patronal, ignorando el impacto que tendrán sobre el tejido productivo.

Si un Gobierno negociase solo con los empresarios e ignorase a los sindicatos, sería inaceptable. Pero legislar únicamente con los sindicatos, sin contar con las empresas, es igual de peligroso. Las decisiones que afectan a la economía deben tomarse con una visión global, no desde una única perspectiva.

Si seguimos regulando sin diálogo, sin medir las consecuencias y sin bajar del escaño para ver la realidad del territorio, estaremos dejando atrás a miles de pequeñas empresas y a los trabajadores que dependen de ellas. Y cuando queramos reaccionar, será demasiado tarde. Por eso, los empresarios asturianos no nos vamos a cansar de agitar las banderas de la negociación, del acuerdo y del consenso como elementos clave para el desarrollo de nuestra región, para la creación de empleo de calidad y, en definitiva, para generar el bienestar que las familias asturianas merecen.

