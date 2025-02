Lemmon, sopa de pollo con limón

Uno de estos días atrás recordé haber leído, aunque no acierto a explicarme dónde y con qué motivo, que a Jack Lemmon le gustaba la sopa de pollo con toques ácidos. Sí, Lemmon, Jack Lemmon, aquel tipo normal que hizo reír y llorar en la pantalla, el actor fetiche del gran Billy Wilder. Con ese rostro familiar de hombre corriente que tan pronto irradiaba felicidad como en apenas segundos después reflejaba tristeza y desolación, Lemmon dominó la comedia dramática durante años. Fue el mejor payaso en la era de la ansiedad. Harold Lloyd, la gran personificación del optimismo cómico en el cine mudo, lo vio como su sucesor. Pero el entusiasmo de los personajes de Lemmon se ponía a prueba con problemas más desgarradores que las típicas tramas de Lloyd para conseguir un trabajo o una chica. En "La extraña pareja", afrontó el divorcio con un titánico ataque de sinusitis; en "El prisionero de la Segunda Avenida" fue despedido y sufrió una crisis nerviosa. El resfriado no le abandonaba en los momentos de mayor tensión de "El apartamento", probablemente la mejor comedia de la historia del cine. En ella vemos a Baxter, el protagonista que encarna Lemmon, valiéndose de una raqueta de tenis para colar los espaguetis a los que más tarde añade albóndigas (meatballs) en la cena italoamericana que le prepara a Fran Kubelik, la ascensorista interpretada también mágicamente por Shirley MacLaine. "Vivía como Robinson Crusoe, un náufrago entre ocho millones de personas. Pero entonces, un día, vi pisadas en la arena y la encontré a usted", le dice. Todo una declaración de amor. Los de "El apartamento" puede que sean, gracias a la raqueta colador, los espaguetis más famosos del séptimo arte junto a los de "El Padrino", "La dama y el vagabundo" o los de Chaplin de "Luces en la ciudad", que según se ha dicho pretenden emular a los entonces famosos fettuccine alfredo. No me olvido, naturalmente, de los de Nando Moriconi (Alberto Sordi) en "Un Americano…de Roma".

Pero volviendo a la recurrente felicidad y a la alternante tristeza, el propio Lemmon era el primero en reconocer que tuvo una infancia feliz atenuada por una profunda conciencia del dolor. Contaba cómo había nacido en el Hospital Newton-Wellesley de Newton, Massachusetts, en un ascensor. Su madre había estado jugando al bridge y también ignorando los dolores del parto durante demasiado tiempo. Vino al mundo en 1925 dos meses antes, con un testículo que se negaba a descender e ictericia aguda. Según la propia madre, la enfermera bromeó: "Vaya, mira qué amarillo es Lemmon". En inglés, lemmon es limón, la pronunciación apenas se distingue, de ahí el chascarro de la enfermera. Él mismo siempre pensó que su madre estaba tan horrorizada por su "entrada indigna" en el mundo que decidió definitivamente no tener más hijos. Luego se produjo el penoso distanciamiento entre sus padres, pero Jack nunca interiorizó el dolor convirtiéndolo en algo amargo. Halló la manera de extraer de él una lectura positiva.

Del mismo modo que supo encontrar el placer gastronómico en el sabor agrio, aunque atenuado, de la característica sopa de pollo con limón. Una variante es posible, del típico avgolemono de los griegos, de origen judío sefardí. Si desean probarla, busquen la receta, es muy sencilla de preparar, o intenten esta otra manera de cocinarla, en homenaje al gran actor. Como él mismo solía comentar, pollo delicado y huevos cremosos se combinan con los limones ácidos y la menta dulce para hacer olvidar el hecho de que estás comiendo a una madre y sus hijos y sentirte al mismo tiempo satisfecho. Para cuatro personas, mezclar el jugo, la ralladura de cuatro limones y dos litros de caldo en una cacerola grande con sal y pimienta a fuego medio y hervir. Agregar una taza de arroz blanco y medio kilo de pechuga de pollo troceada, reducir el fuego y cocinar entre diez y quince minutos hasta que el arroz y el pollo estén en su punto. Batir tres huevos y, lentamente, sin detenerse, añadir aproximadamente una taza de caldo hasta que se forme una mezcla blanca y cremosa. Volver a poner esa mezcla blanca y cremosa en la olla, ya retirada del fuego, mientras se revuelve, hasta que todo se integre bien. Incorporar las hojas de menta antes de servir. Dulce y amargo, como el sentido de la vida que interpretó uno de sus mejores intérpretes de comedia dramática.

