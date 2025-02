Respeto el anonimato cuando hay vidas en juego y desvelar según qué cosas puede ser útil al bien común sin dar pistas al mal organizado de una identidad que corre riesgos extremos por contar verdades contra puños. O cuando se trata de asuntos inofensivos y menores. Lo que no respeto ni apoyo es el anonimato ruin(oso) de quienes no dan la cara cuando se meten en una red social versión ciénaga 2.0 y se dedican a insultar, calumniar, injuriar o amenazar escondiéndose tras seudónimos que maldita la gracia que tienen. Sobre todo, fíjate tú qué cosas, en asuntos de fútbol cuando entra el fanatismo hasta los to(r)pes y se considera enemigos a batir sin piedad a otros equipos y aficiones, y en temas políticos donde manda la ley del odio más fuerte y grupos salvajes de opinadores armados hasta los dientes de palabrería violenta se pasan muchos pueblos (la inteligencia deshabitada) lanzando ladrillos a la cabeza digital de quienes cometen la osadía de pensar distinto, siguiendo casi siempre la inercia de un determinado tipo de consignas emponzoñadas por un radicalismo enfermizo. Ese anonimato es ofensivo y las opiniones que puedan salir de él carecen de interés. No es posible el diálogo, y el respeto hacia los demás es un estorbo, un lastre que desactivaría la capacidad de hacer daño. De igual forma que los medios serios exigen nombre y apellidos cumpliendo así con unas normas esenciales de convivencia sin las cuales la libertad de expresión no puede respirar, todos aquellos espacios en los que se pueden cometer tropelías públicas deberían exigir una transparencia total a quienes pretendan ensuciarlos con comportamientos inaceptables. Y con más razón ahora que los mandamases de esas grandes maquinarias de soltar bulos y apretar los algoritmos a su conveniencia se lavan las manos y prescinden de cualquier tipo de control y vigilancia para impedir, como está sucediendo, que en las redes sociales se pesque tanta basura contaminante, tanta desinformación manipulada y manipuladora mientras los dueños del cotarro hacen caja con el odio, el desprecio y la intolerancia.

