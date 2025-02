Después de un largo periodo de silencio, hoy inicio una serie de artículos cortos (de no más de 1.250 caracteres) que he dado en llamar "A Quemarropa". Quiero que sea una prosa ágil, precisa y concisa, que enfoque diferentes aspectos de la realidad que me llaman la atención y que, según mi punto de vista, requieren análisis sin filtros, salvo los del respeto y la educación (suficientes).

Vivimos inmersos en un corsé que nos impide mirar crudamente la realidad, disfrazando nuestras opiniones públicas con un gran halo de hipocresía. ¿Han pensado ya que la verdad hiere y que la hipocresía pacifica? ¿Qué ocurriría si dijésemos sin filtros todo aquello que se nos pasa por la cabeza? ChatGPT (o Chatín, a partir de ahora) lo tiene claro: por un lado, supondría un desahogo emocional, pero, por otro, sería fuente de malentendidos y conflictos, hasta el punto de impedirnos vivir en sociedad y dañar nuestras relaciones. Decir lo que pensamos nos hace más vulnerables.

Por tanto, callen o mientan. ¡Ese es el camino!

Ah!, y dado que estamos en la era de la singularidad, Chatín me ayudará a destilar mi creatividad. Créanme que no es pereza. ¿Algo que objetar? Iremos viendo a dónde llegamos y qué nos depara el futuro.

